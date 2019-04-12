Квартиры по стоимости ниже рыночной хотят построить в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прорабатывают пилотный проект по созданию жилищных кооперативов. Суть проекта заключается в том, чтобы дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий приобрести квартиры по стоимости ниже рыночной. Для этого необходимо объединиться в кооператив. В таком случае краевые власти смогут предоставить ЖСК бесплатный земельный участок под строительство многоквартирного дома.

- Краевые власти бесплатно предоставят земельные участки в точках комплексной застройки под строительство домов, где уже есть необходимая инженерная и социальная инфраструктура. Это значительно снизит себестоимость строительства для подрядчиков, которые уже в свою очередь снизят стоимость квадратного метра для покупателя, - рассказала начальник управления государственной жилищной политики краевого министерства строительства Наталья Лыскова.

После того, как краевые власти выделят участок земли, члены кооператива смогут самостоятельно выбрать строительную компанию, которая построит им жилой дом.

В рамках пилотного проекта власти региона готовы предоставить земельные участки под строительство двух многоквартирных домов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске рассматривается площадка в микрорайоне Ореховой сопки. Здесь краевые власти уже вложили средства в подведение коммуникаций и развитие социальной инфраструктуры, а в ближайшие годы планируется построить несколько детских садов и школу. В Комсомольске-на-Амуре дом планируют построить в микрорайоне «Парус».

В июне-июле в правительстве края начнут консультировать жителей по вопросу объединения в ЖСК. Объединиться в кооператив могут работники бюджетных организаций, многодетные и молодые семьи, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий или еще не имеют собственности.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, жилищная проблема наиболее остро стоит у молодежи. Нуждающимися в улучшении жилищных условий в Хабаровском крае сегодня признаны порядка 4700 тысяч молодых семей. Краевая и федеральная жилищные программы ежегодно могут оказать поддержку 500-600 семьям.