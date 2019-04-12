Иностранцы завезли корь в Хабаровский край

С начала года в Хабаровском крае выявлено два случая заболевания корью. Инфекцию в регион привезли приезжие из Азербайджана и Украины. Распространения болезнь не получила, так как вовремя отреагировали медики.

Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева сообщила, что вспышки кори – частое явление не только для России, но для многих частей мира. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Единственной эффективной защитой от нее является прививка.

- Традиционно уровень иммунизации против кори у нас высокий: среди детей - до 98%, среди взрослых – не менее 95%. Это всегда спасало регион от эпидемий. К примеру, в прошлом году в регионе было выявлено 7 случаев заболевания. Все они также были сюда завезены. Поэтому прививки надо делать заранее, мы ставим их по плану, - пояснила Татьяна Зайцева.

В Хабаровском крае прививочная кампания против кори началась 1 апреля и продлится до октября.

В краевом управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что в группу риска попадают те, кто никогда не прививался от кори, а также мигранты, прибывающие из стран, где этому заболеванию не уделяют должного внимания. Чаще всего это выходцы из средней Азии и других сопредельных государств. От прививки они отказываются по религиозным соображениям.

- Корь – смертельно опасная болезнь. С представителями различных конфессий ведем отдельную работу, в чем нам помогают власти. Кроме того, начитавших в Интернете статей, родители не дают согласие на прививки своим детям родители. Мы стараемся разъяснить все риски такого шага. В этой группе населения предстоит привить 1500 человек, отказавшихся от прививок ранее, - отметила главный санитарный врач региона.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего до октября привить от кори в регионе должны порядка 5 тысяч человек. При наличии полиса или показаний укол можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.