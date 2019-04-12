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Иностранцы завезли корь в Хабаровский край
С начала года в Хабаровском крае выявлено два случая заболевания корью. Инфекцию в регион привезли приезжие из Азербайджана и Украины. Распространения болезнь не получила, так как вовремя отреагировали медики.
Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева сообщила, что вспышки кори – частое явление не только для России, но для многих частей мира. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Единственной эффективной защитой от нее является прививка.
В Хабаровском крае прививочная кампания против кори началась 1 апреля и продлится до октября.
В краевом управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что в группу риска попадают те, кто никогда не прививался от кори, а также мигранты, прибывающие из стран, где этому заболеванию не уделяют должного внимания. Чаще всего это выходцы из средней Азии и других сопредельных государств. От прививки они отказываются по религиозным соображениям.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего до октября привить от кори в регионе должны порядка 5 тысяч человек. При наличии полиса или показаний укол можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.
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