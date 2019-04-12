Жители Хабаровского края проверят свою грамотность

Жители Хабаровского края примут участие в международной акции «Тотальный диктант». Проверка грамотности состоится в субботу,13 апреля в 15 часов. Для этого в крае организовано 16 открытых площадок в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Чегдомыне, Ванино, а также в Переяславке и Корфовском. Регистрация участников уже завершилась. Организаторы акции ожидают на региональных площадках свыше тысячи человек.

В этом году участникам проекта предложат написать под диктовку литературный детектив Павла Басинского, автора биографий Льва Толстого и Максима Горького, а также таких произведений как «Московский пленник», «Семья как мистика», «Смиренник и аристократ» и других. Читать текст будут педагоги, а также представители СМИ, артисты театра. В их числе Петр Нестерено, Анастасия Магнус, Иван Засухин, Дмитрий Павленко, Дарья Макарова.

В Хабаровске писать диктант будут в ТОГУ, Хабаровском институте инфокоммуникаций, Дальневосточном Институте Управления – филиале РАНХиГС, КЦО и Дальневосточной государственной научной библиотеке.

Отдельная площадка в ТОГУ подготовлена для иностранцев. Там они смогут пройти специальный тест TruD. Если вы не успели зарегистрироваться, то можете написать «Тотальный диктант» онлайн на официальном сайте.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году общеобразовательная акция пройдет уже в 16-й раз в 1000 городах по всему миру. Ее задача - дать возможность каждому человеку проверить свои знания русского языка. В прошлом году диктант написали более 200 тысяч человек.