Новости
Волонтеры из нескольких регионов пройдут обучение в Хабаровске
В Хабаровске 19 апреля состоится Дальневосточный слет волонтеров, которые занимаются поиском пропавших людей. Лидеры добровольческих движений из нескольких российских регионов – Бурятии, Сахалинской области, Республики Саха, ЕАО и Красноярского края - пройдут обучающие семинары. Уникальным опытом с начинающими спасателями поделятся преподаватели Российского университета спецназа (г. Гудермес). Волонтерам расскажут о методиках и необходимых навыках для организации поисковых операций.
Организатором слета выступают правительство Хабаровского края и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям (г. Москва). Программа разбита на теоретические и практические занятия. Тренировки пройдут на базе физкультурно-тренировочного комплекса "Юность" под Хабаровском, сообщили в краевом комитете по гражданской защите.
На семинарах волонтерам расскажут, как использовать при поиске людей различные технические средства. Также их научат правильно ориентироваться на местности. Кроме того, будущие поисковики пройдут курс оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим. Итоги слета участники подведут за «круглым столом». Слушателям выдадут сертификат, подтверждающий уровень их квалификации.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в прошлом году по инициативе властей в Хабаровском крае был создан региональный ресурсный центр по обучению добровольцев поиску пропавших людей. На его базе волонтеры, желающие принимать участие в поисково-спасательных операциях, могут теперь пройти бесплатную подготовку.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 285
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 473
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 250
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 729
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136