Волонтеры из нескольких регионов пройдут обучение в Хабаровске

В Хабаровске 19 апреля состоится Дальневосточный слет волонтеров, которые занимаются поиском пропавших людей. Лидеры добровольческих движений из нескольких российских регионов – Бурятии, Сахалинской области, Республики Саха, ЕАО и Красноярского края - пройдут обучающие семинары. Уникальным опытом с начинающими спасателями поделятся преподаватели Российского университета спецназа (г. Гудермес). Волонтерам расскажут о методиках и необходимых навыках для организации поисковых операций.

Организатором слета выступают правительство Хабаровского края и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям (г. Москва). Программа разбита на теоретические и практические занятия. Тренировки пройдут на базе физкультурно-тренировочного комплекса "Юность" под Хабаровском, сообщили в краевом комитете по гражданской защите.

- Такой семинар на Дальнем Востоке пройдет впервые. Мы пригласили на него специалистов высочайшего класса. Российский университет спецназа - единственный в стране образовательный центр, где учат методикам проведения тактико-поисковых операций. Участники слета получат серьезную подготовку, - отметили в комитете.

На семинарах волонтерам расскажут, как использовать при поиске людей различные технические средства. Также их научат правильно ориентироваться на местности. Кроме того, будущие поисковики пройдут курс оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим. Итоги слета участники подведут за «круглым столом». Слушателям выдадут сертификат, подтверждающий уровень их квалификации.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в прошлом году по инициативе властей в Хабаровском крае был создан региональный ресурсный центр по обучению добровольцев поиску пропавших людей. На его базе волонтеры, желающие принимать участие в поисково-спасательных операциях, могут теперь пройти бесплатную подготовку.