В Хабаровске демонтируют шиномонтажку и кафе

Шиномонтажная мастерская с автомойкой на улице Сунгарийской и летнее кафе на улице Панфиловцев будут демонтированы. Специалисты администрации Хабаровска вручили их владельцам требования освободить муниципальную землю от незаконных строений. Возле автокомплекса – очередь из автомобилей. Местные знают – машину помыть здесь можно относительно недорого. Действительно – ведь собственнику помещения не нужно платить за аренду: земля, на которой стоит хлипкое строение, им была просто захвачена.

«Это муниципальная собственность. Предприниматель получает прибыль, используя для этого муниципальную землю, не выплачивая арендную плату, бесконтрольно. Кроме того, посмотрите, какой вред наносится окружающей среде. Мы обязательно передадим информацию в природоохранную прокуратуру», - рассказывает начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы администрации Хабаровска Лариса Колмыкова.

Рядом с незаконным объектом свалка мусора, грязная вода после мойки авто стекает прямо в овраг. Персонал укомплектован выходцами из Средней Азии. Как только перед зданием появляется машина мэрии, администратор автомоечного комплекса исчезает в неизвестном направлении. Проверяющие вручаю письменное требование одному из работников. Еще один такой же лист приклеивают на дверь административного помещения.

«Мы даем месяц на то, чтобы собственник убрал незаконно установленный объект с муниципальной земли. После этого будем вынуждены действовать без его согласия. Будет организовано принудительное перемещение. Конечно, необходимо соблюсти все законные процедуры, и, прежде всего, установить личность собственника – у нас о нем нет никаких сведений», - продолжает Лариса Колмыкова.

Не удалось пока установить собственника и другого такого объекта. Летнее кафе на улице Панфиловцев готовится к встрече клиентов – рядом с ларьком натянут тент, убрана территория. Но, похоже, этим летом завсегдатаям придется найти другое место для отдыха. Поскольку здесь тоже не удалось застать никого из администрации, проверяющие наклеивают требование убрать незаконное кафе с муниципальной земли на стену строения.

«По закону, все нестационарные торговые объекты города размещаются на основании соответствующей схемы. Они учтены, и честные предприниматели внесены в реестр, платят арендную плату. Она, кстати, очень небольшая. Здесь же выявлены объекты, которые размещены незаконно. Для них тоже есть соответствующий реестр, и за последние три года 117 таких объектов были ликвидированы. А их собственникам выписаны штрафы», - подводит итог Лариса Колмыкова.

Как сообщили в управлении торговли, теоретически коммерсанты могут вернуть себе этот участок земли. Для этого им надо будет минимум за полгода до открытия подать заявку в администрацию города. А потом на общих основаниях с конкурентами участвовать в муниципальном конкурсе на право закрепить за собой «раскрученное» место уже по всем требованиям закона.