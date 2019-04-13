Новости
В Хабаровске демонтируют шиномонтажку и кафе
Шиномонтажная мастерская с автомойкой на улице Сунгарийской и летнее кафе на улице Панфиловцев будут демонтированы. Специалисты администрации Хабаровска вручили их владельцам требования освободить муниципальную землю от незаконных строений. Возле автокомплекса – очередь из автомобилей. Местные знают – машину помыть здесь можно относительно недорого. Действительно – ведь собственнику помещения не нужно платить за аренду: земля, на которой стоит хлипкое строение, им была просто захвачена.
Рядом с незаконным объектом свалка мусора, грязная вода после мойки авто стекает прямо в овраг. Персонал укомплектован выходцами из Средней Азии. Как только перед зданием появляется машина мэрии, администратор автомоечного комплекса исчезает в неизвестном направлении. Проверяющие вручаю письменное требование одному из работников. Еще один такой же лист приклеивают на дверь административного помещения.
Не удалось пока установить собственника и другого такого объекта. Летнее кафе на улице Панфиловцев готовится к встрече клиентов – рядом с ларьком натянут тент, убрана территория. Но, похоже, этим летом завсегдатаям придется найти другое место для отдыха. Поскольку здесь тоже не удалось застать никого из администрации, проверяющие наклеивают требование убрать незаконное кафе с муниципальной земли на стену строения.
Как сообщили в управлении торговли, теоретически коммерсанты могут вернуть себе этот участок земли. Для этого им надо будет минимум за полгода до открытия подать заявку в администрацию города. А потом на общих основаниях с конкурентами участвовать в муниципальном конкурсе на право закрепить за собой «раскрученное» место уже по всем требованиям закона.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 285
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 473
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 250
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 729
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136