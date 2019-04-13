Часть школ в Хабаровске уже укомплектованы первоклашками

Свободные места закончились в школах 68, 24, 33, 63, 30, 12, 19, 14, 23, а также в гимназиях 5 и 6, экономической гимназии, политехническом лицее и лицее «Ступени».

«Запись по месту жительства в школы Хабаровска началась 27 января. На сегодняшний день уже подано 5 тысяч 717 заявлений. По предварительным подсчетам, в текущем году за парты должны будут сесть более 7,5 тысяч первоклассников, поэтому уже сейчас мы анализируем ситуацию с набором и в ближайшее время будем решать вопрос об открытии дополнительных классов», - отметил исполняющий обязанности начальника отдела городского управления образования Николай Самарин .

Между тем, запись в школы продолжается. Напомним, что документы для зачисления в общеобразовательное учебное заведение по месту жительства будут приниматься до конца июня как в электронном, так и в письменном виде, каждую субботу с 10 до 15 часов. Заявления от родителей, которые хотят записать детей в школу не по месту регистрации, начнут принимать с 1 июля, но пристроить свое чадо в желанное учреждение они смогут только при наличии в нем свободных мест.