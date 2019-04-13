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Часть школ в Хабаровске уже укомплектованы первоклашками
Свободные места закончились в школах 68, 24, 33, 63, 30, 12, 19, 14, 23, а также в гимназиях 5 и 6, экономической гимназии, политехническом лицее и лицее «Ступени».
Между тем, запись в школы продолжается. Напомним, что документы для зачисления в общеобразовательное учебное заведение по месту жительства будут приниматься до конца июня как в электронном, так и в письменном виде, каждую субботу с 10 до 15 часов. Заявления от родителей, которые хотят записать детей в школу не по месту регистрации, начнут принимать с 1 июля, но пристроить свое чадо в желанное учреждение они смогут только при наличии в нем свободных мест.
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