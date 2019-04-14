Губернатор Хабаровского края одобрил решение «Единой России»



Законодательная дума края в сентябре будет сформирована по новым принципам. Сергей Фургал 9 апреля подписал распоряжение об опубликовании закона Хабаровского края «О внесении изменений в статью 5 закона «О Законодательной думе Хабаровского края» и в Избирательный кодекс Хабаровского края», принятого региональным парламентом 27 марта 2019 года.

В соответствии с принятыми поправками краевой избирком подготовит и предложит депутатам на утверждение новую схему нарезки избирательных округов. Произойти это должно до 20 мая т. г.

В думу предстоит выбрать, как и ранее, тридцать шесть народных представителей. Только теперь двенадцать из них станут победителями борьбы партийных списков, а двадцать четыре человека пройдут по одномандатным округам. В партийных списках также исключается общерегиональная группа (три первых известных фамилии – так называемый «паровоз»).

Напомним, что инициатором изменений стала фракция «Единой России». Таким образом, по мнению депутатов от партии власти, народные избранники станут ближе к своему электорату. Во-первых, численность населения на каждом округе уменьшится, т.е. повысится вероятность того, что каждый нуждающийся сможет добиться решения своей проблемы. Во-вторых, на выборах кандидаты не смогут спрятаться за партийный баннер, им придется конкурировать, опираясь на личные и профессиональные качества.

Уточним, что нынешний, шестой созыв думы формировался из восемнадцати «списочников» и такого же числа «одномандатников».



Мария Левина



