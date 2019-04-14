Что будет с транспортным налогом в Хабаровском крае?

Снижение транспортного налога для автомобилей возрастом свыше трех лет грозит повышением доходов для граждан и понижением - для бюджета края. Погоня за рублем началась. Водители не хотят платить высокий транспортный налог и регистрируют автомобили в регионах с более щадящим законодательством. Следовательно, десятки и десятки миллионов рублей покидают Хабаровский край. Депутаты пытаются привлечь деньги в бюджет по принципу «не полтинник, так полушку». А правительство не хочет терять средства на ремонт дорог.

В визге шин денежно-ведомственного заезда иногда можно услышать что-то о социальной справедливости. Но этот голос слаб и далек. Может быть, вообще мираж…





Форсаж

Заседание комитета Хабаровской краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Двенадцать человек – депутаты, самые уважаемые затылки (по отношению ко мне, сидящему позади) региона. Обсуждают снижение транспортного налога.

Председатель комитета Евгения Арефьева оглашает свои мысли. Основные тезисы: транспортный налог сам по себе довольно спорный; надо повышать доходы населения; малоимущим станет проще платить; если закон успешно пройдет все чтения, тарифы в крае будут ниже приморских.

«Налоговым кодексом предусмотрено, что допускается установление дифференцированных налоговых ставок с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства. Такую практику используют наши соседи - Приморский край. Внесенным законопроектом предлагается оставить прежними ставки налога для новых автомобилей, чей возраст не превышает трех лет, и снизить транспортный налог для легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, грузовых автомобилей и других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, с выпуска которых прошло свыше трех лет. Причем самое значительное снижение предлагается предусмотреть для владельцев, чьи транспортные средства старше десяти лет».

Народные избранники отмечают, что многие граждане предпочитают регистрировать приобретенные автомобили в соседних регионах. Значит, туда и пойдут платежи. Поэтому снижение транспортного налога имеет ту же цель, что и его повышение – привлечь деньги в бюджет. Но по другой схеме: тише едешь, дальше будешь. Ведь по данным краевого ГИБДД, люди покупают и покупают машины, а особого роста поступлений от транспортного налога нет.

Но, с другой стороны, если закон примут, это ж сколько «бабла» недосчитается регион! А это средства на ремонт дорог и прочие приятные вещи. Такова в общих чертах позиция министерства финансов и министерства транспорта Хабаровского края.

Первый заместитель министра финансов Хабаровского края Валентин Костюшин приводит аргументы. Бюджет недополучит шестьсот миллионов рублей; это повлияет (негативно, разумеется) на финансирование дорожных программ; от возраста машины состояние трасс не зависит – они портятся одинаково, что от сошедших с конвейера «железных коней», что от колымаг.

«В большей степени в таких программах используются федеральные деньги, – парирует Арефьева. – И здесь большой вопрос к контролю качества и эффективности использования этих средств».

«Если заявляется социальная составляющая, то граждане этот закон ждут!» - поддерживает коллегу депутат Сергей Сокуренко.





Жажда скорости

Всё, конечно, замечательно, но ведь надо и подумать об экологии, призывает вице-спикер краевого парламента Юрий Матвеев. Его тезисы в общей сложности таковы. Снизим налог, так тут же повалят к нам скопом дрова на колесах. Станут в буквальном смысле небо коптить своим паршивым низкооктановым бензином. А у нас и так не Майами. Не стоит об этом забывать.

«Закон не только снизит налоговую нагрузку для населения, но и будет способствовать легализации незарегистрированных автомобилей, - считает депутат Павел Симигин. - Это особенно актуально для сельских территорий, жители которых попросту вообще не регистрируют автомобили, чтобы не платить транспортный налог».

- У нас в крае достаточно большой рынок незарегистрированных автомобилей, и надо подумать, как это исправить, - закончил он.

А у Евгении Арефьевой, в свою очередь, возникли вопросы к представителям правительства Хабаровского края. В частности, откуда взялась цифра в шестьсот миллионов рублей, которые недополучит краевой бюджет в случае принятия закона.

А проект закона, между тем, одобрили. Десять парламентариев проголосовали «за», двое воздержались. Большинством голосов принято решение рекомендовать депутатам Хабаровской краевой думы принять закон в первом чтении.





Андрей Канев



