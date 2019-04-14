Более тысячи хабаровчан получат ключи от квартир на день рождения



В краевом центре в преддверии Дня города сдадут семь новостроек. Почти полностью готовы два дома в Индустриальном районе. Они являются частью ЖК «Пионерский», в котором, согласно планам, появится еще один дом. Раньше на этом месте были гаражи. Помимо двух высоток с видом на Амур новоселы смогут воспользоваться многоуровневой полуподземной парковкой. Всего к заселению готовы 161 квартира в одном доме и 92 квартиры в другом.

Недалеко от этих новостроек готовятся к сдаче два дома жилого комплекса «Ю-Сити». Ключи от квартир в этих домах получат 200 семей. В перспективе комплекс будет состоять из шестнадцати кирпичных одиннадцатиэтажек и одного монолитно-кирпичного дома переменной этажности, вместительной парковочной зоны, парка и детского сада.

Кроме того, два здания элитного класса появились в центре Хабаровска на улицах Специалистов и Комсомольской.

В ближайшее время новые квартиры в высотке на улице Аэродромной получат участники социальной программы обеспечения жильем детей-сирот.





