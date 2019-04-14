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Север Хабаровского края ждет метель с мокрым снегом
На территории Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов и район им. Полины Осипенко Хабаровского края 14 апреля прогнозируется ухудшение погодных условий - осадки в виде мокрого снега, местами метель, усиление ветра до 12-17 м/с.
По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, из-за ухудшения погоды возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов, нарушения в работе на линиях связи. Также сильный ветер и осадки могут привести к нарушениям транспортного сообщения на автомобильных дорогах краевого значения «Лидога-Ванино», «Селихино-Николаевск-на-Амуре» и местного значений, увеличению ДТП, ограничениям в авиасообщении.
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