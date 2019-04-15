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На льготные лекарства в Хабаровском крае не хватает 250 млн рублей
Эта цифра прозвучала в ходе информационной встречи депутатов краевой Законодательной думы и представителей медицинского сообщества, на которой доцент кафедры фармации и фармакологии ДВГМУ Елена Казакова представила результаты проведенного исследования. Ученые анализировали реализацию программы государственных гарантий льготного лекарственного обеспечения в крае, проводили опросы среди тех, кто имеет право на льготы.
Как выяснилось, лишь около 20% опрошенных удовлетворены вопросами обеспечения льготными лекарствами, остальные жалуются на недостатки. Это и то, что необходимое средство не входит в перечень «программных», и перебои с поставками, и повышение цен на препараты. В первую очередь, конечно же, проблемы бьют по социально незащищенным слоям населения: 78% людей из этой группы недополучают льготных лекарств. Немало случаев, когда, не дождавшись, люди приобретают препараты самостоятельно (подробнее об этом на стр. 5). Нехватка финансирования – лишь один из моментов. Но весьма ощутимый. В 2019 году запланировано 631 млн рублей из краевого бюджета на закупку лекарственных средств – из них 229 млн на пациентов с редкими заболеваниями (здесь возможности соответствуют потребности) и 402 – на остальных краевых льготников. В региональном регистре на получение лекарств – 55 тысяч человек. Не трудно посчитать, что на одного человека в месяц приходится примерно по 600 рублей. Понятно, что этих средств недостаточно пациентам с хроническими заболеваниями. К примеру, больным сахарным диабетом только на одну упаковку препарата в месяц нужны 3 тысячи…
Депутаты озвучили вопросы, с которыми к ним обращаются граждане, в отношении дженериковых препаратов, которые выдаются в аптеках по льготным рецептам, но не всегда равноценны в оказании помощи; причин ожидания гражданами лекарств после первого обращения в аптечный пункт и другие. Суть ответов представителей министерства здравоохранения, медицинского университета сводилась к следующему – в крае работают, учитывая финансовые возможности региона и требования федеральных законов. До совершенства нам далеко, но зато есть над чем работать.
Ирина Северцева
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