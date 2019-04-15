На льготные лекарства в Хабаровском крае не хватает 250 млн рублей



Эта цифра прозвучала в ходе информационной встречи депутатов краевой Законодательной думы и представителей медицинского сообщества, на которой доцент кафедры фармации и фармакологии ДВГМУ Елена Казакова представила результаты проведенного исследования. Ученые анализировали реализацию программы государственных гарантий льготного лекарственного обеспечения в крае, проводили опросы среди тех, кто имеет право на льготы.

Как выяснилось, лишь около 20% опрошенных удовлетворены вопросами обеспечения льготными лекарствами, остальные жалуются на недостатки. Это и то, что необходимое средство не входит в перечень «программных», и перебои с поставками, и повышение цен на препараты. В первую очередь, конечно же, проблемы бьют по социально незащищенным слоям населения: 78% людей из этой группы недополучают льготных лекарств. Немало случаев, когда, не дождавшись, люди приобретают препараты самостоятельно (подробнее об этом на стр. 5). Нехватка финансирования – лишь один из моментов. Но весьма ощутимый. В 2019 году запланировано 631 млн рублей из краевого бюджета на закупку лекарственных средств – из них 229 млн на пациентов с редкими заболеваниями (здесь возможности соответствуют потребности) и 402 – на остальных краевых льготников. В региональном регистре на получение лекарств – 55 тысяч человек. Не трудно посчитать, что на одного человека в месяц приходится примерно по 600 рублей. Понятно, что этих средств недостаточно пациентам с хроническими заболеваниями. К примеру, больным сахарным диабетом только на одну упаковку препарата в месяц нужны 3 тысячи…



- Выяснилось, что Хабаровскому краю не хватает еще 250 млн рублей. Это очень большая сумма, на которую надо приобретать льготные лекарства, –прокомментировала итоги встречи председатель постоянного комитета краевого парламента по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.

Депутаты озвучили вопросы, с которыми к ним обращаются граждане, в отношении дженериковых препаратов, которые выдаются в аптеках по льготным рецептам, но не всегда равноценны в оказании помощи; причин ожидания гражданами лекарств после первого обращения в аптечный пункт и другие. Суть ответов представителей министерства здравоохранения, медицинского университета сводилась к следующему – в крае работают, учитывая финансовые возможности региона и требования федеральных законов. До совершенства нам далеко, но зато есть над чем работать.



Ирина Северцева



