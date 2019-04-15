Большое наводнение может повториться в Хабаровском крае



Ужасающий размах амурского наводнения 2013 года, последствия которого местами разгребают до сих пор, этой весной может повториться в отдельно взятом районе Хабаровского края.





Остров невезения



- У нас «бомба» падает третий раз в одну воронку, - сетует глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

- Сначала было наводнение, потом пожар, потом этот оползень, который я называю метеоритом, не похоже на оползень вообще, - уточняет Маслов.

- Вывод экспедиции с участием научных сотрудников Института водных и экологических проблем ДВО РАН: при невыполнении мероприятий по разрушению затора в период весеннего половодья, а также во время летних паводков произойдет неизбежное затопление села Чекунда, - это уже доклад председателя комитета правительства края по гражданской защите Александра Горохова.

Село Чекунда Верхнебуреинского района, ворвавшееся в топ федеральных новостей после схода оползня на Бурее, в принципе не должно было существовать к сегодняшнему дню. При проектировании ложа русла Бурейской гидроэлектростанции, еще во второй половине XX века, было принято решение о ликвидации населенного пункта, попадавшего в зону затопления.Для чекундинцев даже построили дом в Чегдомыне, но его уничтожил пожар.Сомнения стали лейтмотивом заседания профильного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, ТЭК и ЖКХ, посвященного прогнозам ситуации и планам действий.И ученые мужи, и практики от местного самоуправления не берутся наверняка предсказать, каковы будут последствия схода оползня на Бурее, пока этого не может никто.- Будем работать по факту. Все говорят: «Давайте что-то делать». А что сейчас делать? Дамбу строить за 400 миллионов, которую речка возьмет и обойдет? Или кладбище взять и в бочку посадить, проект которой 450 миллионов стоит? Нелогично, - делится мнением глава Верхнебуреинского района. – Самое страшное, что никто не может ничего предсказать. И мы сами тоже этого сделать не можем. Сейчас сложно принимать какие-то решения. Потом же будут проверять. Если мы израсходуем не туда государевы деньги, ну грош тогда нам всем цена как управленцам. Поэтому ждем. Самый оптимистичный вариант – ничего не произойдет. Но я в него не верю.





Весь список, пожалуйста!

Депутат Закдумы края Владимир Иванов, по инициативе которого в региональном парламенте и рассматривался вопрос о возможных последствиях перекрытия Буреи, высказывает более серьезные опасения, чем угроза наводнения в Чекунде.



- Сегодня говорят, что переселим село Чекунда. Могу с большой долей уверенности сказать, что при осеннем наводнении даже в верховье реки Буреи у нас затапливается пойма. На том же уровне у нас кладбище Усть-Ургала, сам Усть-Ургал. Там же практически - обводная дорога Хабаровск – Чегдомын. Если будет уровень воды, при котором собрались переселять Чекунду, то железная дорога практически вся размоется. Поезда ездить не смогут. Поэтому говорить о том, что спасем Чекунду и всё, не можем, - говорит Иванов.

- Площадь водосбора верхней части – это около 75%. Ситуация нестандартная, угроза затопления присутствует. Предпосылки половодья в весенний период есть. Но мы больше переживаем за летний период, - говорит председатель комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Александр Горохов.

- Ситуацию «горячую» мы исправим, без жертв ее постараемся пережить. Но если эти сезонные подтопления будут продолжаться, то один из вариантов (хотя выводы, вероятно, можно будет сделать не ранее середины лета) – поставить поселок в процесс ликвидации. Это самый благоприятный подход для жителей поселения, потому что сегодня они думают, что получат дома в Краснодарском крае, но это, к счастью или к сожалению, не так. Есть определенные нормы закона, которые в рамках ЧС позволяют предоставлять жилье. Но не все граждане попадают под эту категорию (если есть хоть какие-то другие квадратные метры в собственности, новая квартира не положена. – Прим. авт.). А если мы затеем ликвидацию поселка, это будет проходить в более мягком режиме, мы планируем построить два дома, исходя из нормативной квадратуры, и переселить село в течение двух-трех лет. Чрезвычайную ситуацию острую мы предотвратим. А что касается дальнейшего существования поселка, один из правильных вариантов – ликвидация. Буду на нем настаивать, - считает глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Он, к слову, отлично проиллюстрировал размах бедствия на Бурее. 40–50 млн тонн скального грунта, которыми перекрыто русло, - такой объем даже за 50 лет на Ургальском угольном разрезе не извлекали. Потому одной операцией военных взрывотехников проблему решить не удалось.По словам Горохова, пока на ликвидацию чрезвычайной ситуации в Верхнебуреинском районе в бюджете края есть 62 млн рублей. Чтобы претендовать на 322 млн рублей, в которые, по предварительным подсчетам, обойдется переселение местных жителей, необходимо получить добро на введение режима ЧС федерального уровня.





Копейка рубль бережет?

Мы поинтересовались у Алексея Маслова, из чего складывается озвученная главой комитета по гражданской защите сумма в 62 млн рублей. Это 5,8 млн – на ремонт 52 комнат в общежитии поселка ЦЭС, 18 млн – на ремонт 44 квартир. Районные власти предлагают сделать отремонтированные квадраты маневренным фондом, где чекундинцы смогут переждать паводок.



- Предварительные процедуры согласования мы уже выполнили, осталась практическая часть. В частности, ремонт муниципального жилого фонда, который мы планируем сделать маневренным. Как это будет выглядеть? Если у нас в конце июня начнется первое подтопление, то мы переселяем всех жителей, у которых отсутствует иное жилье, в поселок ЦЭС. У нас совсем немного времени, чтобы их отремонтировать, чуть меньше двух месяцев. Затем что? Вода, естественно, уйдет, потому что движение между верхней и нижней ваннами присутствует. Вода уйдет. Если раньше вода стояла день-два, то в этом случае может простоять месяц-два. Но люди в любом случае вернутся. В зиму вода в любом случае уйдет, а люди будут возвращаться. И так может происходить ежегодно, - объясняет Маслов.

Отдельно около 30 млн рублей требуется на перенос кладбища. Как говорят специалисты, это не просто блажь родственников, а необходимая мера, которая позволит избежать экологической катастрофы. В эту сумму входит проектирование, строительство нового кладбища в Эльге и перенос захоронений. Цифры предварительные, точнее станет известно после утверждения проекта. Эксгумировать придется останки 146 человек.Всего в Чекунде сейчас проживает 114 человек. Они занимают 67 квартир в 44 домах (некоторые – двухквартирные). Прописано же в селе 232 человека.У 36 селян есть в собственности другое жилье, т.е. в случае выделения сертификатов в связи с ЧС они не смогут на них претендовать. Квартиры выделят всем поголовно только в том случае, если село будет ликвидировано.В Чекунде функционируют школа, которую посещают 17 учеников, и ФАП. Глава поселения живет в поселке Эльга (входит в состав Чекундинского сельского поселения). Основная часть населения живет на пенсию, а также ведет натуральное хозяйство.7 семей, в общей сложности 40 человек, в муниципалитете называют «крепкими советскими кулаками». Они собираются держаться до последнего, поскольку имеют добротные дома, занимаются рыбалкой, охотой, сельским хозяйством. В переезде они совсем не заинтересованы.





Ольга Шабалина

Фото: официальный сайт правительства Хабаровского края.





СПРАВКА:

В декабре 2018 года скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище, водоем оказался разделенным на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший в стране за последние годы. В январе–феврале 2019 года армейские подразделения расчищали русло Буреи: военнослужащие с помощью взрывов убрали около 500 тыс. куб. м скальных пород, сформировав канал, по которому пошла вода.

Проран (свободная часть русла для спуска воды), созданный военными в результате буровзрывных работ, на сегодняшний день обеспечивает пропуск примерно 10% обычного объема воды.

КСТАТИ:

5 апреля на месте схода оползня на реке Бурее побывал глава МЧС России Евгений Зиничев.

- Вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и специалистами мы еще раз осмотрели место, в котором военные сформировали канал для пропуска воды. И в этот раз - а это уже четвертый осмотр для министра - ситуация не выглядела столь обнадеживающей. Грунт теперь не такой промерзший, сопка осыпается. Не исключено, что может произойти еще один сход породы, который перекроет протоку, - приводит слова зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука официальный сайт регионального правительства.

Уточняется, что канал дополнительно обследуют специалисты Минприроды РФ, после чего будет принято решение о проведении углубительных работ и создании еще одной протоки.

По данным правительства, Зиничев поручил направить в Чекунду дополнительную группу спасателей, они прибудут на место к 15 апреля и останутся до лета.

- Еще одна группа специалистов МЧС уже разбила лагерь на месте завала - будет расчищать протоку ото льда и поваленных деревьев во время весеннего половодья, после чего поможет экспедиции, которую направит Минприроды РФ, в предстоящих исследованиях, - сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.





Если будет уровень воды, при котором собрались переселять Чекунду, то железная дорога практически вся размоется. Поезда ходить не смогут.