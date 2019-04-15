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Большое наводнение может повториться в Хабаровском крае
Ужасающий размах амурского наводнения 2013 года, последствия которого местами разгребают до сих пор, этой весной может повториться в отдельно взятом районе Хабаровского края.
Остров невезения
Село Чекунда Верхнебуреинского района, ворвавшееся в топ федеральных новостей после схода оползня на Бурее, в принципе не должно было существовать к сегодняшнему дню. При проектировании ложа русла Бурейской гидроэлектростанции, еще во второй половине XX века, было принято решение о ликвидации населенного пункта, попадавшего в зону затопления.
Для чекундинцев даже построили дом в Чегдомыне, но его уничтожил пожар.
Сомнения стали лейтмотивом заседания профильного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, ТЭК и ЖКХ, посвященного прогнозам ситуации и планам действий.
И ученые мужи, и практики от местного самоуправления не берутся наверняка предсказать, каковы будут последствия схода оползня на Бурее, пока этого не может никто.
- Будем работать по факту. Все говорят: «Давайте что-то делать». А что сейчас делать? Дамбу строить за 400 миллионов, которую речка возьмет и обойдет? Или кладбище взять и в бочку посадить, проект которой 450 миллионов стоит? Нелогично, - делится мнением глава Верхнебуреинского района. – Самое страшное, что никто не может ничего предсказать. И мы сами тоже этого сделать не можем. Сейчас сложно принимать какие-то решения. Потом же будут проверять. Если мы израсходуем не туда государевы деньги, ну грош тогда нам всем цена как управленцам. Поэтому ждем. Самый оптимистичный вариант – ничего не произойдет. Но я в него не верю.
Весь список, пожалуйста!
Депутат Закдумы края Владимир Иванов, по инициативе которого в региональном парламенте и рассматривался вопрос о возможных последствиях перекрытия Буреи, высказывает более серьезные опасения, чем угроза наводнения в Чекунде.
Он, к слову, отлично проиллюстрировал размах бедствия на Бурее. 40–50 млн тонн скального грунта, которыми перекрыто русло, - такой объем даже за 50 лет на Ургальском угольном разрезе не извлекали. Потому одной операцией военных взрывотехников проблему решить не удалось.
По словам Горохова, пока на ликвидацию чрезвычайной ситуации в Верхнебуреинском районе в бюджете края есть 62 млн рублей. Чтобы претендовать на 322 млн рублей, в которые, по предварительным подсчетам, обойдется переселение местных жителей, необходимо получить добро на введение режима ЧС федерального уровня.
Копейка рубль бережет?
Мы поинтересовались у Алексея Маслова, из чего складывается озвученная главой комитета по гражданской защите сумма в 62 млн рублей. Это 5,8 млн – на ремонт 52 комнат в общежитии поселка ЦЭС, 18 млн – на ремонт 44 квартир. Районные власти предлагают сделать отремонтированные квадраты маневренным фондом, где чекундинцы смогут переждать паводок.
Отдельно около 30 млн рублей требуется на перенос кладбища. Как говорят специалисты, это не просто блажь родственников, а необходимая мера, которая позволит избежать экологической катастрофы. В эту сумму входит проектирование, строительство нового кладбища в Эльге и перенос захоронений. Цифры предварительные, точнее станет известно после утверждения проекта. Эксгумировать придется останки 146 человек.
Всего в Чекунде сейчас проживает 114 человек. Они занимают 67 квартир в 44 домах (некоторые – двухквартирные). Прописано же в селе 232 человека.
У 36 селян есть в собственности другое жилье, т.е. в случае выделения сертификатов в связи с ЧС они не смогут на них претендовать. Квартиры выделят всем поголовно только в том случае, если село будет ликвидировано.
В Чекунде функционируют школа, которую посещают 17 учеников, и ФАП. Глава поселения живет в поселке Эльга (входит в состав Чекундинского сельского поселения). Основная часть населения живет на пенсию, а также ведет натуральное хозяйство.
7 семей, в общей сложности 40 человек, в муниципалитете называют «крепкими советскими кулаками». Они собираются держаться до последнего, поскольку имеют добротные дома, занимаются рыбалкой, охотой, сельским хозяйством. В переезде они совсем не заинтересованы.
Ольга Шабалина
Фото: официальный сайт правительства Хабаровского края.
СПРАВКА:
В декабре 2018 года скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище, водоем оказался разделенным на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший в стране за последние годы. В январе–феврале 2019 года армейские подразделения расчищали русло Буреи: военнослужащие с помощью взрывов убрали около 500 тыс. куб. м скальных пород, сформировав канал, по которому пошла вода.
Проран (свободная часть русла для спуска воды), созданный военными в результате буровзрывных работ, на сегодняшний день обеспечивает пропуск примерно 10% обычного объема воды.
КСТАТИ:
5 апреля на месте схода оползня на реке Бурее побывал глава МЧС России Евгений Зиничев.
- Вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и специалистами мы еще раз осмотрели место, в котором военные сформировали канал для пропуска воды. И в этот раз - а это уже четвертый осмотр для министра - ситуация не выглядела столь обнадеживающей. Грунт теперь не такой промерзший, сопка осыпается. Не исключено, что может произойти еще один сход породы, который перекроет протоку, - приводит слова зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука официальный сайт регионального правительства.
Уточняется, что канал дополнительно обследуют специалисты Минприроды РФ, после чего будет принято решение о проведении углубительных работ и создании еще одной протоки.
По данным правительства, Зиничев поручил направить в Чекунду дополнительную группу спасателей, они прибудут на место к 15 апреля и останутся до лета.
- Еще одна группа специалистов МЧС уже разбила лагерь на месте завала - будет расчищать протоку ото льда и поваленных деревьев во время весеннего половодья, после чего поможет экспедиции, которую направит Минприроды РФ, в предстоящих исследованиях, - сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
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