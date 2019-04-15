Жизненно важного лекарства для сердечников нет в аптеках Хабаровска



Система лекарственного обеспечения неожиданно дала сбой там, где, казалось бы, всё должно быть без сучка, без задоринки.





Сбой ритма

Диагноз, с которым моя мама живет уже несколько лет, вдруг «догнал» поставки одного важного для нее препарата. Даже, как выяснилось, ЖИЗНЕННО важного для определенной категории «сердечников».

Когда очередная упаковка антиаритмогенного (проще говоря, от сбоя ритма) «Кордарона» стала подходить к концу, я по привычке зашла на сайт популярной аптечной сети, чтобы сделать заказ. Таблеток не оказалось ни в одной из аптек. И ни в какой другой аптечной сети тоже. И ни на одном складе лекарственных препаратов.

Не было нигде и отечественного аналога, именуемого по названию действующего вещества просто «Амиодароном». Только для очень тяжелых случаев, предусматривающих внутривенное введение.

Паника – не мое. Поэтому, выждав неделю, спокойно отправилась в очередной рейд. На этот раз – ногами, не доверяя виртуальному уму. В первых семи аптеках мне отвечали, что искомой упаковки нет. В восьмой любезно объяснили, что в ближайшее время ждать чуда не стоит.



- Нам письмо прислали, что до лета как минимум не будет ваших таблеток. Там субстанция подорожала. Спрашивайте у лечащего врача, чем заменить, - сказал мне провизор.

И вот тут нас ждал подвох. Выяснилось, что есть категория людей, которым подходит только ЭТО. Ну невозможно подобрать аналог, потому что всякие там тахикардии, фибрилляции предсердий и прочие случаи на грани жизни и смерти тоже бывают весьма индивидуальны, как и чувствительность ко всевозможным спасительным веществам.





Французский шик

К моменту, когда таблеток в запасе оставалось лишь на неделю, да и то с учетом вынужденного уменьшения дозы вполовину, мне прислали ссылку на публикацию доцента кафедры факультетской терапии №1 лечебного факультета Первого Московского государственного университета имени Сеченова Антона Родионова.

Заголовок настораживал: «Памяти «Амиодарона» («Кордарона»).



- Амиодарон (здесь имелось в виду действующее вещество, а не название препарата. – Прим. авт.) пропал из аптек. Судя по всему, его не будет до апреля. …У амиодарона нет аналогов. Ни один из 4 имеющихся на рынке антиаритмиков не может полностью его заменить. В некоторых случаях замена может быть опасна, - писал Родионов.

Дальше доктор давал рекомендацию воздержаться от истерик, которые при заболеваниях сердца в принципе противопоказаны, и искать таблетки за границей. Еще немного успокоил, что период выведения вещества из организма достаточно длителен, поэтому есть шанс протянуть без приступов пару недель (это было сомнительно, потому что вероятность остаться без привычного поддерживающего лекарства уже вгоняла маму в состояние на грани приступа).Дальше мы параллельно перелопачивали публикации на тему таинственного исчезновения препарата и обзванивали российские регионы, где есть хотя бы шапочные знакомые, с просьбой узнать про наличие заветного лекарства. Его не было нигде от Москвы до Владивостока.Самой вероятной версией приостановки поставок лекарственного средства, производимого французским фармацевтическим концерном на заводе в Венгрии, стало… принудительное сдерживание цены российским законодательством. Этот антиаритмик входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Предел его цены (за упаковку в 30 таблеток) – около 230 рублей. К слову, в Белоруссии нужные таблетки продаются по цене, равной 600 российским рублям.Производитель просто развел руками – установленный уровень держится несколько лет. При этом курс рубля по отношению к европейской валюте за это время значительно снизился, и установленные расценки не оправдывают затрат на производство. Примерно та же ситуация с таким же фармсредством, выпускаемым у нас в стране. Сырье поставляется из Китая, а там тоже все зависит от колебаний на мировых биржах.





Что у вас там? – Золото, брильянты

Примерно представляя неповоротливость чиновников, которым надо подумать, стоит ли поднимать верхнюю планку цены, а затем вносить изменения в перечень ЖНВЛП, начала бить в колокола. Быстрее всего звон разнесся в социальных сетях, которые вывели меня на некую фирму в Санкт-Петербурге.

У нее медицинский профиль, и владельцы, в числе прочего, иногда занимаются поставками редких лекарств из-за границы в российские регионы. Ребята там молодые, быстро ухватывающие тренды, и с «Кордароном» мне в итоге помогли именно они.

Поставки наладить пока не удалось, поскольку компания-производитель связана у нас госрегулированием. Но выход нашелся. Не оптовый масштаб, но нам сгодилось.

Схема сложная. Сначала надо найти врачей в Минске (да-да, привет, Белоруссия!), готовых выписать «левый» рецепт (там без него ни-ни). Потом кто-то должен с этим рецептом обойти несколько аптек (сразу 10 пачек не продадут). Следом надо найти оказию, с которой таблетки попадут через границу в Питер. Там уже проще. «Почта России» или экспресс-доставка – на усмотрение покупателя.

Одна упаковка взамен привычных 230 – 240 рублей «встала» в 1200. Плюс 170 рублей за почтовый «первый класс» (отправители упали в обморок, узнав стоимость экспресс-доставки за 2-4 дня на Дальний Восток, и предложили мне за те же деньги взять вторую упаковку и рискнуть). «Почта России» подвела всего совсем чуть-чуть, доставив посылку не за 4, а за 8 дней. Теперь у мамы запас на 2 месяца.

И, кстати, случилось чудо. Последний мониторинг местных аптечных складов показал, что там принимают заявки. По 234 рубля. Но ждать минимум три недели и гарантии пока никакой. Фармацевты тоже ждут чуда.





Мария Левина

Фото: Pixabay.com



СПРАВКА

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП, до 2011 года - «ЖНВЛС», жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства) - перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства. Задачей государственного регулирования цен на лекарственные средства является повышение доступности лекарственных средств для населения и лечебно-профилактических учреждений.

Перечень ЖНВЛП содержит список лекарственных средств под международными непатентованными наименованиями и охватывает практически все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации в рамках государственных гарантий, в частности, скорую медицинскую помощь, стационарную помощь, специализированную амбулаторную и стационарную помощь, а также включает в себя значительный объем лекарственных средств, реализуемых в коммерческом секторе.

С 10 декабря 2018 года перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2019 год дополнен 38 лекарственными препаратами и 2 новыми лекарственными формами для уже включенных в этот перечень лекарственных препаратов.



ОТМЕТИМ

У амиодарона нет аналогов. Ни один из 4 имеющихся на рынке антиаритмиков не может полностью его заменить. В некоторых случаях замена может быть опасна.





Одна упаковка взамен привычных 230 – 240 рублей «встала» в 1200.