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Хабаровский край получит больше 1,2 млрд рублей на развитие спорта
В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» Хабаровский край до 2024 года получит около 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 186 млн рублей выделят из краевого бюджета. Средства пойдут на строительство спортивных объектов, а также развитие профессионального и любительского спорта в регионе.
В Вяземском районе и Хабаровске построят несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, новые легкоатлетические стадионы появятся в селе Некрасовка, в поселке Переяславка и в Хабаровске. В селе Троицкое построят теннисные корты.
Внимание будет уделено развитию отдельных видов спорта. Так, в Хабаровске построят крытый футбольный манеж, а для школы олимпийского резерва закупят футбольное поле, комплекты спортивного оборудования. В рамках нацпроекта 41 млн рублей направят на реконструкцию стадиона в Советской Гавани. Там заменят покрытие футбольного поля, появятся новые легкоатлетические дорожки.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, предусмотрена и адресная поддержка спортивных организаций, которым помогут обновить спортивное оборудование.
Кроме того, до 2024 года в 17 районах края появятся новые площадки для сдачи комплекса ГТО.
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