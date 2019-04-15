Хабаровский край получит больше 1,2 млрд рублей на развитие спорта

В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» Хабаровский край до 2024 года получит около 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 186 млн рублей выделят из краевого бюджета. Средства пойдут на строительство спортивных объектов, а также развитие профессионального и любительского спорта в регионе.

- Главная цель нацпроекта – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, развитие спорта высших достижений, популяризация здорового образа жизни. За пять лет в регионе мы планируем развернуть активное строительство спортивных объектов как для любителей, так и для профессионалов. Таким образом, занятия спортом станут более доступны для наших жителей, - отмечает министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер.

В Вяземском районе и Хабаровске построят несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, новые легкоатлетические стадионы появятся в селе Некрасовка, в поселке Переяславка и в Хабаровске. В селе Троицкое построят теннисные корты.

Внимание будет уделено развитию отдельных видов спорта. Так, в Хабаровске построят крытый футбольный манеж, а для школы олимпийского резерва закупят футбольное поле, комплекты спортивного оборудования. В рамках нацпроекта 41 млн рублей направят на реконструкцию стадиона в Советской Гавани. Там заменят покрытие футбольного поля, появятся новые легкоатлетические дорожки.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, предусмотрена и адресная поддержка спортивных организаций, которым помогут обновить спортивное оборудование.

Кроме того, до 2024 года в 17 районах края появятся новые площадки для сдачи комплекса ГТО.