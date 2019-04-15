Волонтеров Хабаровского края ждут на Восточном экономическом форуме

Жители края смогут принять участие в V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в качестве волонтеров. Прием заявок от добровольцев уже начался. Основные требования к волонтёрам - коммуникабельность и исполнительность, грамотная речь, владение английским на уровне не ниже Intermediate и одним из восточных языков.

На юбилейном ВЭФ они смогут попробовать себя в разных направлениях. Это встреча и аккредитация гостей и участников, помощь в ориентировании на площадках, администрирование, обслуживание зон питания, работа со СМИ и многое другое. Все добровольцы будут обеспечены питанием, формой и транспортом. Как сообщает пресс-служба правительства региона, прежде чем начать работу на форуме, волонтёрам предстоит пройти тестирование и обучение.

Напомним, пятый юбилейный Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В программе - проведение панельных сессий, бизнес-диалогов и круглых столов. Также на ВЭФ будет принята Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года.

Желающим попасть в волонтерский корпус ВЭФ необходимо пройти регистрацию на сайте www.congress.ru, заполнить анкету, загрузить фото и поставить соответствующую отметку в поле «ВЭФ 2019, Владивосток, 4-6.09.19» в разделе «Работа». Далее необходимо следить за сообщениями, поступающими в личный кабинет.