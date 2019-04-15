Сергей Фургал признал решение депутатов от «Единой России» правильным

Губернатор Хабаровского края воздержался от использования право вето на закон о внесении изменений в Устав региона. Ранее предложение, инициированное фракцией партии власти в Закдуме, подвергалось резкой критике со стороны Сергея Фургала.

Одним из главных аргументов во время обсуждения поправок, вводящих соотношение «списочников» и «одномандатников» 12 на 24 (взамен существующего 18 на 18), представители краевого правительства в региональном парламенте называли желание местного исполкома ЕР перекроить избирательное законодательство под себя.

Происходящее уже становится тенденцией в российских регионах, которым предстоит в сентябре переизбрать депутатов. Эксперты называют легитимизацию численного перевеса народных избранников, выдвигаемых по одномандатным округам, возможностью для «Единой России» компенсировать пониженный рейтинг партии, которой они обязательно воспользуются.

На подобные меры пошли в январе в Тульской области, уменьшив число депутатов в следующем созыве облдумы до 36 и так же введя пропорцию 12 на 24, увеличив мажоритарное представительство. В марте ЦИК Марий Эл утвердила новое соотношение депутатов Государственного собрания республики. В сентябре 2019 года из 52 человек 39 будут избраны по одномандатным округам. В действующем созыве соотношение равное – 26 «одномандатников» и 26 «списочников».

Представители т. наз. «системной оппозиции» в составе ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» даже обращались в Кремль, сетуя, что наметившаяся тенденция может распространиться и на остальные регионы, где в 2019 году пройдут выборы. Авторы петиции даже просили президента «повлиять на региональные власти, с тем чтобы остановить это там, где уже зародилось».

В ответ в «Единой России» заявили, что увеличение количества одномандатных округов будет «способствовать укреплению связи депутатов с избирателями», а оппозиция в новых условиях просто боится потерять мандаты.

То, что в Хабаровском крае губернатору в конечном счете пришлось пойти на уступки законодательной власти, говорит об осознаваемой необходимости уходить от раздутого им в первые месяцы пребывания у власти конфликта.

В ходе неоднократных вызовов в Администрацию Президента, вероятно, Фургалу объяснили нецелесообразность заявленного им поначалу «регионального эгоизма», который может привести к повышению социальной напряженности в отдельно взятом субъекте РФ. К тому же он сам, скорее всего, за полгода в кресле главы региона начал осознавать, что в качестве системной фигуры у него больше шансов удержаться до следующих выборов.

Иначе, руководствуясь декларируемыми интересами жителей Хабаровского края, губернатор мог воспользоваться правом вето и лишить парламентское большинство возможности дополнительно укрепить свои позиции менее чем за пять месяцев до выборов.