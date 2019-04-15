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Жители Хабаровского края смогут проверить свои знания по истории ВОВ
Традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоится 26 апреля. В преддверии Дня Победы все желающие смогут проверить свои знания об одном из самых трагических периодов истории человечества.
Акция проходит в рамках проекта Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ «Каждый день горжусь Россией!», который направлен на патриотическое воспитание молодежи, сохранение и популяризацию исторических знаний, формирование национальной идентичности у граждан. Региональным координатором теста в Хабаровском крае традиционно выступит Молодёжная общественная палата при Законодательной Думе Хабаровского края.
Участникам будет предложено ответить на 30 вопросов теста за 30 минут. Участие в тесте является добровольным и бесплатным.
Принять участие в масштабной акции можно будет на специальных площадках, список которых будет опубликован ко дню сдачи теста в сети Интернет на сайте www.duma.khv.ru, www.кдгр.рф, в социальных сетях Молодежной общественной палаты Законодательной думе Хабаровского края.
Дополнительную информацию о Всероссийском тесте можно узнать в группе Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края в социальной сети «Вконтакте»https://vk.com/mop_khv и группе проекта https://vk.com/test_istoria, а также пройдя по хештегам в социальных сетях #тест_история, #наша_история и #каждыйденьгоржусьроссией.
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