Жители Хабаровского края смогут проверить свои знания по истории ВОВ

Традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоится 26 апреля. В преддверии Дня Победы все желающие смогут проверить свои знания об одном из самых трагических периодов истории человечества.

Акция проходит в рамках проекта Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ «Каждый день горжусь Россией!», который направлен на патриотическое воспитание молодежи, сохранение и популяризацию исторических знаний, формирование национальной идентичности у граждан. Региональным координатором теста в Хабаровском крае традиционно выступит Молодёжная общественная палата при Законодательной Думе Хабаровского края.

«Наш регион уже не первый год принимает участие в акции. В прошлом году Хабаровский край занял второе место среди всех субъектов Российской Федерации по количеству участников мероприятия. Свои знания проверили около 15 тысяч человек. Опередила Хабаровский край по количеству участников только Московская область. Всего было организовано 198 площадок. В этом году планируется, что возрастут не только количественные, но и качественные результаты теста», - отметила Ольга Шалыгина, координатор международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» по Хабаровскому краю.

Участникам будет предложено ответить на 30 вопросов теста за 30 минут. Участие в тесте является добровольным и бесплатным.

«В каждой российской семье есть свои герои, подарившие нам мирную свободную жизнь. Мы должны гордиться своим прошлым, не допускать фальсификации событий и искажения фактов истории, чтобы предотвратить распространение идей фашизма в будущем. «Тест по истории Великой Отечественной войны» - это возможность остановиться и задуматься – а я помню?», - прокомментировал Евгений Солоненко, председатель Молодёжной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края.

Принять участие в масштабной акции можно будет на специальных площадках, список которых будет опубликован ко дню сдачи теста в сети Интернет на сайте www.duma.khv.ru, www.кдгр.рф, в социальных сетях Молодежной общественной палаты Законодательной думе Хабаровского края.

Дополнительную информацию о Всероссийском тесте можно узнать в группе Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края в социальной сети «Вконтакте»https://vk.com/mop_khv и группе проекта https://vk.com/test_istoria, а также пройдя по хештегам в социальных сетях #тест_история, #наша_история и #каждыйденьгоржусьроссией.