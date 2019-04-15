Японцы оценят туристический потенциал Хабаровского края

Делегация японских журналистов, блогеров и туроператоров прибыла в Хабаровск. Иностранные гости познакомятся с туристическим потенциалом региона и посетят достопримечательности краевого центра.

Визит проходит в рамках информационного тура по Транссибирской магистрали, организованного Ростуризмом совместно с МИД России и ООО «РЖД Тур». Накануне делегация побывала во Владивостоке. В течение дня в Хабаровске запланирована встреча с представителями туриндустрии края. Также состоится экскурсия по залу русской культуры и этнографическому залу Хабаровского краевого музея им. Гродекова, посещение Дальневосточного художественного музея, Амурского утеса. Для гостей проведут мастер-класс по лепке пельменей и организуют автобусную экскурсию по Хабаровску. Запланировано также посещение парка Мира – мемориала, посвященного японским военнопленным, погибшим в Хабаровске.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, из краевой столицы японские туристы отправятся в Благовещенк и далее по маршруту Чита - Иркутск - Улан-Удэ - Порт Байкал - Иркутск - Новосибирск - Екатеринбург - Казань. Завершится путешествие в Москве 26 апреля. В каждом из перечисленных городов японская делегация делает однодневную остановку.