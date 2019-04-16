Новости
«Генеральную уборку» решили провести в Хабаровском крае
В Хабаровском крае пройдут Дни защиты от экологической опасности. Акция началась 15 апреля и продлится все лето. Главным событием, с которого откроется череда мероприятий, станет всероссийский субботник «Зеленая Весна». Он запланирован на 20 апреля. В этот день в Хабаровском крае проведут генеральную уборку улиц, парков и скверов, придомовых территорий, а также очистят от мусора береговую линию Амура.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках экологической акции пройдет серия тематических выставок, фестивалей и конкурсов для детей. В рамках Дней запланированы уже ставшие традиционными: всероссийский экологический детский фестиваль «Эколята – молодые защитники природы», «Марш парков», «Шествие юных экологов», «Всероссийский день посадки леса», «День тигра».
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 300
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 486
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 263
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 734
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136