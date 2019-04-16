«Генеральную уборку» решили провести в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пройдут Дни защиты от экологической опасности. Акция началась 15 апреля и продлится все лето. Главным событием, с которого откроется череда мероприятий, станет всероссийский субботник «Зеленая Весна». Он запланирован на 20 апреля. В этот день в Хабаровском крае проведут генеральную уборку улиц, парков и скверов, придомовых территорий, а также очистят от мусора береговую линию Амура.

- Много акций в этот раз мы посвятили экологии нашей главной реки – Амура. Составили отдельный план под названием «Дни Амура» и наполнили разными делами. В школах проведем «Уроки Амура», запустим проекты «Водный клуб» и «Чистые берега Амура», - рассказала заместитель начальника отдела комитета по охране окружающей среды минприроды края Елена Филимонова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках экологической акции пройдет серия тематических выставок, фестивалей и конкурсов для детей. В рамках Дней запланированы уже ставшие традиционными: всероссийский экологический детский фестиваль «Эколята – молодые защитники природы», «Марш парков», «Шествие юных экологов», «Всероссийский день посадки леса», «День тигра».