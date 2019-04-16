В районах Хабаровского края повышен класс пожарной опасности

В Хабаровском крае обострилась ситуация с лесными пожарами. Из-за риска возгораний, возникшего в связи с резким потеплением, сразу в шести районах региона установлен 4-й класс пожарной опасности. Глава региона потребовал усилить контроль за пожарной обстановкой.

- В восьми районах у нас уже действует особый противопожарный режим. Теперь в шести муниципалитетах повышен класс опасности. Это значит, что нам необходимо максимально мобилизовать все силы для борьбы с пожарами – еще раз проверить технику, планы тушения и мониторинга. Также нужно установить более жесткий контроль за посещением лесов, особенно за въездом автомобилей, - поручил Сергей Фургал.

Четвертый класс опасности объявлен в Амурском, Хабаровском, Нанайском, Вяземском, имени Лазо и Бикинском районах. Там специалисты отмечают высокий риск возгораемости. Всего таких классов пять – последний из них означает ЧС. Но уже при четвертом власти могут вводить особый противопожарный режим, который устанавливает дополнительные запреты на разжигание костров, проведение огневых работ, посещение лесов, а также предусматривает повышенные штрафы за нарушения. В эти периоды нарушители должны будут заплатить повышенные штрафы. К примеру, для обычных граждан сумма наказания составит от 2 до 4 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за невыполнение противопожарных правил от 15 до 30 тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц возрастают до 200 до 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сегодня на территории края действует 9 лесных пожаров, в том числе возгорание в нацпарке «Анюйский» площадью почти 400 га. Участок в заповеднике загорелся 14 апреля, им занимаются федеральные силы. Краевые подразделения ликвидируют очаги площадью 868 га в Хабаровском, Нанайском, Амурском, имени Лазо, Солнечном и Хабаровском районах. На месте работают 148 человек, используется 27 единиц техники. Пожары планируется потушить в течение ближайших суток.

Напомним, что в этом году пожароопасный сезон в Хабаровском крае пришлось открыть почти на два месяца раньше обычного. Из-за отсутствия снега первые очаги в регионе появились уже в феврале.