Новости
В районах Хабаровского края повышен класс пожарной опасности
В Хабаровском крае обострилась ситуация с лесными пожарами. Из-за риска возгораний, возникшего в связи с резким потеплением, сразу в шести районах региона установлен 4-й класс пожарной опасности. Глава региона потребовал усилить контроль за пожарной обстановкой.
Четвертый класс опасности объявлен в Амурском, Хабаровском, Нанайском, Вяземском, имени Лазо и Бикинском районах. Там специалисты отмечают высокий риск возгораемости. Всего таких классов пять – последний из них означает ЧС. Но уже при четвертом власти могут вводить особый противопожарный режим, который устанавливает дополнительные запреты на разжигание костров, проведение огневых работ, посещение лесов, а также предусматривает повышенные штрафы за нарушения. В эти периоды нарушители должны будут заплатить повышенные штрафы. К примеру, для обычных граждан сумма наказания составит от 2 до 4 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за невыполнение противопожарных правил от 15 до 30 тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц возрастают до 200 до 300 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сегодня на территории края действует 9 лесных пожаров, в том числе возгорание в нацпарке «Анюйский» площадью почти 400 га. Участок в заповеднике загорелся 14 апреля, им занимаются федеральные силы. Краевые подразделения ликвидируют очаги площадью 868 га в Хабаровском, Нанайском, Амурском, имени Лазо, Солнечном и Хабаровском районах. На месте работают 148 человек, используется 27 единиц техники. Пожары планируется потушить в течение ближайших суток.
Напомним, что в этом году пожароопасный сезон в Хабаровском крае пришлось открыть почти на два месяца раньше обычного. Из-за отсутствия снега первые очаги в регионе появились уже в феврале.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 300
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 486
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 263
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 734
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136