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В Хабаровском крае стали меньше жениться
В комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края посчитали количество заключенных браков за первый квартал. С начала года отношения узаконили 1725 пар. Годом ранее зарегистрировалась на 36 пар больше. В ведомстве отмечают, что свадебный ажиотаж придется на лето и начало осени. При этом в мае, по сравнению с другими месяцами, ожидается традиционный спад.
В ведомстве также отметили, что все чаще жители края вступают в брак, получив высшее образование. В первом квартале 2019 года при подаче заявлений 518 женихов указали высшее образование и 564 - среднее профессиональное. В свою очередь, 613 невест вступили в брак, имея высшее образование, 564 указали наличие среднего профессионального образования. При этом средний возраст решивших узаконить отношения - 25-39 лет. Интересен и тот факт, что на момент вступления в брак 239 пар воспитывали совместных детей.
По информации пресс-службы правительства региона, согласно статистике за 1 квартал, Хабаровский край - многонациональный регион. С начала года 45 браков зарегистрировано с иностранными женихами, в основном это граждане стран СНГ. В то же время есть единичные случаи свадеб с гражданами Австралии, Алжира, Израиля, Республики Корея, Сербии. 20 союзов зарегистрировано с иностранными невестами, большая часть также из стран СНГ и одна гражданка Сирии.
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