К майским праздникам улицы Хабаровска должны зазеленеть

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук дал команду городским службам срочно заняться лужайками.

«Зима была в этом году аномально теплой и бесснежной. В тех местах, где снег все-таки смог немного задержаться, почва влажная, и уже пробивается зеленая трава. А почти 11 гектаров городских газонов стоят желтыми и с сухим грунтом. Нужно хорошо пролить их и засеять. Если озеленители не справятся в одиночку, пусть им дорожники помогут», - сказал Сергей Кравчук.

Как отметили в МБУ «Горзеленстрой», процесс подготовки газонов для посева травы стартовал на прошлой неделе. Более 6 тысяч квадратных метров дерна в центре города специалисты расчистили от песка и сора, провели полив. В подготовленную почву уже посадили первые семена.

«Для городских газонов мы покупаем только те сорта трав, которые хорошо зарекомендовали себя в нашем климате – устойчивые и к морозам, и к жаре. К майским праздникам улицы Хабаровска зазеленеют», - подчеркнули горзеленстроевцы.

Также к 9 мая они планируют выставить на центральные улицы и площади краевого центра первые вертикальные цветочные конструкции. А массовой высадкой цветов на городские клумбы займутся уже после 15 мая – когда в Хабаровске установятся положительные дневные и ночные температуры. Все лето для работников зеленого строительства пройдет в трудах по уходу за газонами и цветниками.

«Ежемесячно мы косим и поливаем в общей сложности по 200 гектаров газонов», - рассказали в «Горзеленстрое».

Что касается цветов, то в текущем году в городе будет высажено в общей сложности 750 тысяч цветов. Также на улицы будет выставлено более 2-х тысяч элементов вертикального озеленения.





Фото: 27r.ru