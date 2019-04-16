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К майским праздникам улицы Хабаровска должны зазеленеть
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук дал команду городским службам срочно заняться лужайками.
Как отметили в МБУ «Горзеленстрой», процесс подготовки газонов для посева травы стартовал на прошлой неделе. Более 6 тысяч квадратных метров дерна в центре города специалисты расчистили от песка и сора, провели полив. В подготовленную почву уже посадили первые семена.
Также к 9 мая они планируют выставить на центральные улицы и площади краевого центра первые вертикальные цветочные конструкции. А массовой высадкой цветов на городские клумбы займутся уже после 15 мая – когда в Хабаровске установятся положительные дневные и ночные температуры. Все лето для работников зеленого строительства пройдет в трудах по уходу за газонами и цветниками.
Что касается цветов, то в текущем году в городе будет высажено в общей сложности 750 тысяч цветов. Также на улицы будет выставлено более 2-х тысяч элементов вертикального озеленения.
Фото: 27r.ru
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