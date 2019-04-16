Сергей Фургал продолжает лоббировать интересы семейного бизнеса?

Принадлежащее семье губернатора Хабаровского края предприятие вновь может получить господдержку. ООО «ТОРЭКС – Хабаровск» вошло в список претендентов на субсидирование процентной ставки по кредитам на инвестиционные программы.

Отбор заявок продлится до 15 мая. По словам министра инвестиционного развития и предпринимательства края Юрия Чайки, свои намерения получить преференции заявили уже 18 региональных компаний – экспортеров.

К заключению соглашений о предоставлении субсидий федеральный центр намерен приступить в августе.

Об этом стало известно по результатам совещания правительственных структур при участии руководителя представительства Российского экспортного центра в Хабаровске Владимира Крета. На этом мероприятии вместе с главой краевого минпромторга Константином Пепеляевым он выступил в поддержку предоставления ООО «ТОРЭКС – Хабаровск» государственного субсидирования экспортных кредитов в коммерческих банках в размере 4,5% годовых.

С учетом имеющейся кредитной задолженности компании в размере 300 млн рублей в рамках пилотного проекта «Международная кооперация и экспорт» ей может достаться из бюджета страны около 12 млн рублей.

Напомним, что ООО «ТОРЭКС – Хабаровск» на 25% принадлежит Ларисе Стародубовой, законной супруге губернатора.

Налицо ситуация, аналогичная той, что была в прошлом году. Тогда, еще будучи депутатом Госдумы, Сергей Фургал, по сообщениям СМИ, пролоббировал подписание правительственного документа, на полгода сделавшего приобретенный компанией его жены завод «Амурсталь» монополистом в скупке лома черных металлов на Дальнем Востоке.





Фото: ГК "ТОРЭКС"