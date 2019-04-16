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«Библиосумерки» пройдут в Хабаровске
В городской библиотеке имени Гайдара 19 апреля с 17.00 до 20.00 развернется «Театр понарошку». Для гостей выступят артисты центра театрального искусства «Бенефис». Также гости смогут поучаствовать в квесте «Театральная кругосветка», посетить мастерскую «Импровиз» с артисткой Хабаровского краевого театра драмы и комедии Ксенией Огурцовой, посмотреть «Театральные зарисовки» от Яны Костиной - члена молодежной организации ВТОО ХКО «Союз художников России»; побывать в «Театральной гримерке», поучаствовать в «бродилках» «Тайны театральных стен» и мистических посиделках «После заката». Еще гостей праздника ждут мастер-классы, фотозона, песочная анимация и дискотека.
С полной версией программы «Библиосумерек» можно ознакомиться на сайте http://csdb-khv.ru. Забронировать билеты можно по телефону: (4212) 30-19-91.
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