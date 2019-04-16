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Резкое ухудшение погоды ожидается в Хабаровском крае
Мокрый снег и сильный ветер с порывами до 23 м/с прогнозируют синоптики 17 апреля на севере региона. Осадки выпадут в Охотском, имени Полины Осипенко, Аяно-Майском, Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах. Из-за ухудшения погодных условий возможны аварийные ситуации на дорогах, а также объектах энергетики и ЖКХ.
Главам муниципалитетов уже направлены инструкции по предупреждению возможных ЧС. Из-за резкого ветра могут произойти обрывы линий электропередачи, падения рекламных баннеров, щитов и других слабо укрепленных конструкций. На дорогах ухудшится видимость, что создаст предпосылки для аварий.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, по краткосрочному прогнозу, осадки в северных районах будут идти до 18 апреля.
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