Резкое ухудшение погоды ожидается в Хабаровском крае

Мокрый снег и сильный ветер с порывами до 23 м/с прогнозируют синоптики 17 апреля на севере региона. Осадки выпадут в Охотском, имени Полины Осипенко, Аяно-Майском, Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах. Из-за ухудшения погодных условий возможны аварийные ситуации на дорогах, а также объектах энергетики и ЖКХ.

Главам муниципалитетов уже направлены инструкции по предупреждению возможных ЧС. Из-за резкого ветра могут произойти обрывы линий электропередачи, падения рекламных баннеров, щитов и других слабо укрепленных конструкций. На дорогах ухудшится видимость, что создаст предпосылки для аварий.

- На время непогоды мы рекомендуем гражданам отказаться от длительных загородных поездок на собственном автотранспорте, отложить походы в лес, на охоту и рыбалку. Не стоит отпускать детей одних на улицу. Просим сохранять бдительность и сообщать о любой серьезной опасности на единый номер вызова оперативных служб - «112», - предупредили в комитете правительства края по гражданской защите .

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по краткосрочному прогнозу, осадки в северных районах будут идти до 18 апреля.