Охота на птиц в Хабаровском крае откроется в конце апреля

С 27 апреля в Хабаровском крае разрешат отстрел водоплавающей и боровой дичи. Любители охоты смогут добывать селезней, гусей, самцов тетерева и глухаря, вальдшнепов. Об этом сообщили в краевом комитете охотничьего хозяйства.

В южных и центральных районах охотиться можно будет с 27 апреля по 6 мая. В северных - с 11 по 20 мая. Нахождение в лесу с охотничьим оружием вне этих дат расценивается как нарушение. Охотоведы предупреждают, что с открытием сезона в крае усилят контроль за браконьерами.

- Для охоты на руках необходимо иметь охотничий билет, путевку, разрешение на хранение и ношение оружия. Без этих документов придется заплатить штраф до 4 тысяч рублей, а за каждую единицу дичи возместить ущерб. К примеру, за убитого нелегально селезня надо будет выплатить 1800 рублей. Охота на самок уток запрещена, поэтому штраф за них составляет 3 тысячи рублей. При нарушениях сроков и способов добычи любителя лишают права на охоту, - проинформировали в комитете.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, наряду с началом добычи водоплавающей и боровой дичи в регионе продолжится сезон охоты на бурого медведя. Этот зверь распространен в регионе повсеместно. Сроки его отстрела более продолжительные – с 21 марта по 10 июня, продолжительностью не более 60 дней.