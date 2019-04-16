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Охота на птиц в Хабаровском крае откроется в конце апреля
С 27 апреля в Хабаровском крае разрешат отстрел водоплавающей и боровой дичи. Любители охоты смогут добывать селезней, гусей, самцов тетерева и глухаря, вальдшнепов. Об этом сообщили в краевом комитете охотничьего хозяйства.
В южных и центральных районах охотиться можно будет с 27 апреля по 6 мая. В северных - с 11 по 20 мая. Нахождение в лесу с охотничьим оружием вне этих дат расценивается как нарушение. Охотоведы предупреждают, что с открытием сезона в крае усилят контроль за браконьерами.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, наряду с началом добычи водоплавающей и боровой дичи в регионе продолжится сезон охоты на бурого медведя. Этот зверь распространен в регионе повсеместно. Сроки его отстрела более продолжительные – с 21 марта по 10 июня, продолжительностью не более 60 дней.
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