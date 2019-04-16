Улицы Хабаровска будут убирать преимущественно в ночное время

В Хабаровске предприятия отрасли благоустройства переходят на летний режим работы. Уборка улиц по новому графику стартовала 15 апреля. К этому времени на муниципальных предприятиях механики переоборудовали пескоразбрасыватели в поливомоечные машины, а отвалы на погрузчиках заменили на подметальные щетки.

«На дорожно-комбинированных машинах сняли снеговые отвалы, вместо песочников поставили бочки. При наступлении ночных положительных температур начнем мыть улицы»,- рассказывает начальник центральной базы МУП «Южное» Алексей Шапоров.

Автопылесосы уже вовсю сметают грязь и песок с городских дорог. Всего только в МУП «Южном» специалисты к летнему сезону переоборудовали 20 единиц спецтехники.

«Этой зимой снега почти не было, и у нас было больше времени на ремонт машин. Сейчас весь автопарк готов к работе»,- добавляет Шапоров.

На летную форму перешли и сотрудники муниципальных предприятий. Зимние бушлаты они сменили на летние кители, в обязательном порядке всем водителям выданы жилеты со светоотражающими вставками.

Всю весну и лето предприятия отрасли благоустройства, преимущественно в ночное время, чтобы не толкаться в автомобильных пробках, будут подметать и мыть улицы города. Летний режим работы продлится до 15 октября.



