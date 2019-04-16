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В Хабаровске горит склад пиломатериалов
Для усиления группировки к месту пожара на складе пиломатериалов в Хабаровске на улице Горько прибыл пожарный поезд. В настоящее время для ликвидации пожара задействовано более 90 человек и свыше 15 единиц техники. Сейчас тушат складированные материалы деревопереработки.
В тушении участвоет вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. С помощью водосливного устройства он произвел 11 сливов воды общим объёмом 55 тонн. Тушение пожара осложняет отсутствие на территории источников пожарного водоснабжение и сильный ветер, а также большая плотность и близкое расположение складированных материалов друг от друга на значительной площади.
Напомним, 16 апреля в 15.00 (хбр) на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании на территории предприятия, распложённого на улице Горького. Подразделения пожарной охраны выехали на вызов по повышенному номеру.
Было установлено, что горит пиломатериал, складированный на открытой площадке предприятия. Есть угроза распространения огня на соседний склад угля. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляет более 3000 квадратных метров.
Информация о пострадавших не поступала.
Работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются. На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
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