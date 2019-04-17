Пожар на складе в Хабаровске ликвидирован

Пожарные утром 17 апреля ликвидировали горение на складе лесоперерабатывающего предприятия в Хабаровске на улице Горького. На месте продолжают работать подразделения пожарной охраны по проливке и разбору стеллажей с пиломатериалами.

Напомним, накануне поступило сообщение о возгорании на территории предприятия. На место оперативно выехали подразделения пожарной охраны. Также были направлены дополнительные силы от подразделений РСЧС, Амурского спасательного центра МЧС России. Горел пиломатериал, складированный на открытой площадке предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в 00.06 17 апреля пожар локализован на площади 4 тысячи квадратных метров.

Всего для тушения было задействовано 109 человек и 21 единица техники, в том числе пожарный поезд ДВЖД и вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. С помощью водосливного устройства воздушное судно выполнило 22 слива общим объемом 66 тонн воды. Пожарный поезд доставил порядка 180 тонн воды для тушения. Также бесперебойная подача воды обеспечена с помощью пожарных автомобилей, установленных на водоисточники, а также автоцистерн, водовозок Водоканала и войск национальной гвардии. Благодаря слаженным действиям удалось защитить от пламени рядом расположенный склад с углём и расположенные поблизости хозяйственные деревянные постройки.

На месте продолжает работать оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.