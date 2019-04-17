В краевой больнице №1 в Хабаровске сделают капитальный ремонт

Краевая клиническая больница №1 в Хабаровске - одно из крупнейших медицинских учреждений в регионе. Ежегодно лечение здесь проходят 20 тысяч пациентов. В больнице расположены сразу несколько отделений - кардиологии, неврологии, эндокринологии и ревматологии. Однако специализируется лечебное учреждение на сосудистой кардиохирургии. Там делают экстренные операции по установке кардиостимуляторов.

- 54% коек - хирургического направления. Ангиограф работает в круглосуточном режиме работы и фактически за два года количество пациентов у нас увеличилось в три раза, - рассказала и.о. главного врача Ольга Молчанова.

Сотрудники больницы главе региона также рассказали, что месяц назад здесь перестал работать МРТ. Программное обеспечение требует обновления. В Хабаровске специалистов, которые могли бы наладить работу оборудования, нет. Томограф был установлен еще в 2008 году. Чтобы его настроить, через неделю специально в Хабаровск приедут инженеры от американской компании-производителя.

По словам специалистов, остановка оборудования никак не сказалась на пациентах. В краевой больнице есть еще три МРТ, которые взаимозаменяемы.

- Также у нас заключены договоры с перинатальным центром, со второй краевой больницей. На качество оказания медицинской помощи это никак не повлияло, - отметила Ольга Молчанова.

По мнению губернатора, сегодня назрела необходимость проведения капремонта корпусов. Сергей Фургал поручил разработать проектную документацию. Как сообщает пресс-служба правительства региона, масштабные работы начнутся со следующего года.

- Давайте ставить перед собой серьезные задачи и по техническому оснащению. Необходимо подготовить план по приобретению оборудования, которого сейчас не хватает для оказания высокотехнологичной помощи, а также по замене старой техники. Мы понимаем, что это ощутимые затраты, но мы готовы на это идти, это необходимо и не обсуждается, - подчеркнул губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Также медики попросили решить вопрос с жильем. Это помогло бы закрыть кадровый вопрос. По их словам, многие высококвалифицированные специалисты, которые ранее уехали из региона, сейчас готовы сюда вернуться. Глава региона рассказал, что частично решить этот вопрос поможет пилотный жилищный проект, который сейчас находится в стадии разработки.