Медицинский поезд «Академик Федор Углов» заменит «Терапевта Матвея Мудрова»

В июле в Хабаровский край прибудет фирменный медицинский поезд «Академик Федор Углов». Подвижной состав с врачами отправится в отдаленные поселки, расположенные вдоль БАМовской ветки. Там медики осмотрят местных жителей, дадут свои рекомендации и назначат лечение.

- Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» работает в Хабаровском крае второй год подряд. Этот состав приписан к Забайкальской железной дороге, но регулярно приезжает в наш регион на замену «Терапевта Матвея Мудрова», который вышел из строя. В этом году в заявке мы попросили направить его в четыре района – Верхнебуреинский, Солнечный, Комсомольский и Ванинский. С 10 июля поезд выйдет на маршрут, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

На борту «Академика Федора Углова» будут работать семь специалистов: терапевт, педиатр, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, гинеколог. Также на поезде есть все необходимое оборудование. Пациенты смогут пройти электрокардиографию, рентгенологическое и ультразвуковое исследование, флюорографию, проверить функцию внешнего дыхания.

Одновременно этим летом еще 19 врачей краевой минздрав командирует в районы на теплоходе «Здоровье» Каждый год ближе к лету судно выходит из Комсомольска-на-Амуре, где на него загружается медицинская аппаратура и десант медиков. Теплоход посещает села, расположенные вдоль Амура.

- Первая остановка по графику у нас запланирована в селе Вознесенское Амурского района. Теплоход прибудет туда 25 мая. Затем он отправится в Ульчский и Комсомольский районы, посетит район имени Полины Осипенко. Всего врачи осмотрят жителей более чем 30 поселков, - отметили в краевом минздраве.

Сейчас идет аукцион по выбору перевозчика. К концу мая конкурсные процедуры закончатся, после чего теплоход отправится в рейс.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего в пути теплоход «Здоровье» должен провести 42 дня. В прошлом году за это время медики успели обследовать более 4,5 тысяч жителей.