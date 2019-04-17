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Медицинский поезд «Академик Федор Углов» заменит «Терапевта Матвея Мудрова»
В июле в Хабаровский край прибудет фирменный медицинский поезд «Академик Федор Углов». Подвижной состав с врачами отправится в отдаленные поселки, расположенные вдоль БАМовской ветки. Там медики осмотрят местных жителей, дадут свои рекомендации и назначат лечение.
На борту «Академика Федора Углова» будут работать семь специалистов: терапевт, педиатр, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, гинеколог. Также на поезде есть все необходимое оборудование. Пациенты смогут пройти электрокардиографию, рентгенологическое и ультразвуковое исследование, флюорографию, проверить функцию внешнего дыхания.
Одновременно этим летом еще 19 врачей краевой минздрав командирует в районы на теплоходе «Здоровье» Каждый год ближе к лету судно выходит из Комсомольска-на-Амуре, где на него загружается медицинская аппаратура и десант медиков. Теплоход посещает села, расположенные вдоль Амура.
Сейчас идет аукцион по выбору перевозчика. К концу мая конкурсные процедуры закончатся, после чего теплоход отправится в рейс.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего в пути теплоход «Здоровье» должен провести 42 дня. В прошлом году за это время медики успели обследовать более 4,5 тысяч жителей.
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