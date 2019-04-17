Хабаровский ТЮЗ отремонтируют за федеральные деньги

Три детских театра в ДФО получат деньги на капитальный ремонт. Это ТЮЗы Якутии, Амурской области и Хабаровского края. Об этом на открытии Первого дальневосточного форума женщин в Чите заявила заместитель министра просвещения России Ольга Ярилова. По информации пресс-службы краевого правительства, на эти цели планируется направить 222 млн рублей. Средства будут выделены по национальному проекта «Культура», который разработан в рамках реализации 204-ого «майского» указа Президента Владимира Путина.

- Работы по капитальному ремонту хабаровского ТЮЗа запланированы на 2021 год, сейчас готовится проектно-сметная документация. По предварительным расчетам на проведение работ потребуется около 24 млн рублей. На эти деньги, в том числе, планируется модернизировать большой зрительный зал театра, - рассказали в министерстве культуры края.

Напомним, Хабаровский краевой театр юного зрителя – единственный в регионе профессиональный театр для детей и молодежи. Коллектив ТЮЗа активно гастролирует и участвует в фестивальных проектах.



