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Хабаровский ТЮЗ отремонтируют за федеральные деньги
Три детских театра в ДФО получат деньги на капитальный ремонт. Это ТЮЗы Якутии, Амурской области и Хабаровского края. Об этом на открытии Первого дальневосточного форума женщин в Чите заявила заместитель министра просвещения России Ольга Ярилова. По информации пресс-службы краевого правительства, на эти цели планируется направить 222 млн рублей. Средства будут выделены по национальному проекта «Культура», который разработан в рамках реализации 204-ого «майского» указа Президента Владимира Путина.
Напомним, Хабаровский краевой театр юного зрителя – единственный в регионе профессиональный театр для детей и молодежи. Коллектив ТЮЗа активно гастролирует и участвует в фестивальных проектах.
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