Компенсацию за услуги ЖКХ пересчитают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае произведут перерасчет ежемесячной денежной компенсации за услуги ЖКХ. В отопительный период данная мера поддержки предоставляется в большем размере, так как в ее состав включена компенсация за отопление.

При этом, как сообщает пресс-служба правительства региона, если на момент формирования выплатных документов на перечисление ежемесячной денежной компенсации за май постановления глав муниципалитетов об окончании отопительного сезона еще не будут приняты, ежемесячная денежная компенсация за май будет перечислена гражданам, без учета компенсации за отопление. При выплате за июнь возврат денежных средств будет перечислен с доплатой за количество отопительных дней в мае.

Данная практика не распространяется на отдельные районы края: Аяно-Майский, Ванинский, Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы. В связи с тем, что повышение температуры в этих районах происходит в конце мая – начале июня, в этих районах перерасчет «сдвинется» на месяц вперед, в зависимости от даты окончания отопительного сезона.

В Хабаровском крае право на компенсацию имеют граждане из числа федеральных и региональных льготников. Подать документы на оформление выплаты ежемесячной денежной компенсации можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства либо в МФЦ.

Важно учитывать, что компенсация предоставляется при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.