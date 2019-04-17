С помощью "тумана" в Хабаровске хотят обезвредить клещей

В Хабаровске ведется обработка кладбищ, парков и бульваров от клещей. С помощью аппарата «Туман» дезинфекторы распыляют препараты на деревья и кустарники, а также прошлогоднюю листву. На обработку одного гектара требуется сто литров рабочего раствора. После этого специалисты проведут флажирование, и если результаты их не удовлетворят, то дезинфекторам придется переделывать свою работу. На Центральном кладбище города рабочие распыляют инсектициды. Для того, чтобы обработать все 170 гектаров погоста, им потребуется больше недели.

«Работать будем только в ясные дни. Раствор на основе препарата «Фаворит» - ядовитый: погибают все насекомые, однако для птиц он безвреден. Думаю, что за неделю мы управимся и обработаем все территории погоста к празднику Пасхи, когда сюда потянутся сотни горожан»,- рассказал главный врач краевой дезинфекционной станции Сергей Ткачев.

Обработка городских бульваров и парков «Динамо», имени Гайдара, «Северного» проводится преимущественно в вечернее и ночное время суток. На детские загородные базы отдыха специалисты выдвинутся за три дня до начала летней смены.

«Условия контракта жесткие. Обязательно проведем энтомологическое обследование на наличие клещей, и если оно покажет положительный результат, придется повторно обрабатывать территорию»,- рассказал начальник городского отдела организации деятельности общественных кладбищ Александр Нимчук.

В этом году из-за теплой весны вредные насекомые проснулись рано: 14 человек (3 взрослых и 11 детей) пострадали от укусов клещей.



