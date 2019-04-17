Региональные трассы Хабаровского края начали ремонтировать

В Хабаровском крае начался ремонт региональных трасс. В этом году впервые в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" профинансируют работы не только в городских агломерациях, но и на магистралях краевого значения.

Один из подрядчиков - ООО "Благострой" - уже развернул специализированную технику на дороге «Хабаровск – Ильинка - Ракитное - Гаровка» с 11 по 16 км. Подписание контракта по этому объекту состоялось еще в марте текущего года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в конце апреля-начале мая ремонт начнется и на других участках региональных дорог.

– В этом году в план работ внесено 13 объектов на общую сумму финансирования в 540 млн рублей, в том числе 86 млн – федеральные средства. Планируется отремонтировать более 88 км дорожного полотна, - сообщил начальник отдела дорожной деятельности КГКУ "Хабуправтодор" Игорь Рудов.

География предстоящих работ – весь Хабаровский край. Наиболее крупные объекты - ремонт объездной трассы в Хабаровске от Матвеевского шоссе до ул. Тихоокеанской (км 0 - км 13), автомобильных дорог «Подъезд к с. Ачан», «Подъезд к рп. Мухен» (км 31 - км 57), восстановление электроосвещения и ремонт тротуаров на автомобильной дороге «Подъезд к аэропорту Комсомольска-на-Амуре».

Особое внимание специалисты Хабаровского краевого управления автомобильных дорог уделяют контролю качества выполнения работ. Для этого будет задействована дорожно-строительная лаборатория, планируются выезды групп общественного контроля.

Вся информация о планах и реализации региональной программы национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" размещена на сайте https://minpt.khabkrai.ru/Deyatelnost/Dorozhnaya-deyatelnost/1261.