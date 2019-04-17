Новости
Региональные трассы Хабаровского края начали ремонтировать
В Хабаровском крае начался ремонт региональных трасс. В этом году впервые в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" профинансируют работы не только в городских агломерациях, но и на магистралях краевого значения.
Один из подрядчиков - ООО "Благострой" - уже развернул специализированную технику на дороге «Хабаровск – Ильинка - Ракитное - Гаровка» с 11 по 16 км. Подписание контракта по этому объекту состоялось еще в марте текущего года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в конце апреля-начале мая ремонт начнется и на других участках региональных дорог.
География предстоящих работ – весь Хабаровский край. Наиболее крупные объекты - ремонт объездной трассы в Хабаровске от Матвеевского шоссе до ул. Тихоокеанской (км 0 - км 13), автомобильных дорог «Подъезд к с. Ачан», «Подъезд к рп. Мухен» (км 31 - км 57), восстановление электроосвещения и ремонт тротуаров на автомобильной дороге «Подъезд к аэропорту Комсомольска-на-Амуре».
Особое внимание специалисты Хабаровского краевого управления автомобильных дорог уделяют контролю качества выполнения работ. Для этого будет задействована дорожно-строительная лаборатория, планируются выезды групп общественного контроля.
Вся информация о планах и реализации региональной программы национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" размещена на сайте https://minpt.khabkrai.ru/Deyatelnost/Dorozhnaya-deyatelnost/1261.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 302
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 489
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 264
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 738
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136