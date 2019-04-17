В Хабаровске построят крытый футбольный манеж

Уже разработано техническое задание и определена площадка для строительства. Сейчас идет подготовка к конкурсу по выбору организации, которая займется проектированием спортивного объекта. На эти цели в краевом бюджете запланировано 30,2 млн рублей. Строительство комплекса начнется в первой половине 2020 года.

- Крытый манеж расположится в районе улицы Павла Морозова - там, где находится наш футбольный стадион с искусственным газоном «Энергия», но без навеса. Таким образом, будет сформирован центр развития футбола, где дети из спортивных школ смогут круглогодично заниматься футболом и участвовать в различных соревнованиях, - рассказал министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер.

По информации пресс-службы правительства региона, планируемая стоимость строительства – 432,6 млн рублей. 420 млн направит федеральный центр. Субсидия будет разделена на три транша: в 2020 году регион получит – 163,7 млн. рублей, в 2021 году – 108,4 млн рублей, в 2022 году – 147,9 млн. рублей. На условиях софинансирования из краевого бюджета выделят 12,6 млн рублей. Объект будет построен в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». Ожидается, что заниматься футболом на крытом стадионе спортсмены края начнут уже в 2022 году.

Отметим, главная цель нацпроекта «Спорт – норма жизни», разработанного в рамках указа президента РФ Владимира Путина – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, развитие спорта высших достижений, популяризация здорового образа жизни.