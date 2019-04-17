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«Зебры» в Хабаровске станут ярче
На улицах краевого центра для организации безопасного движения бригады обновляют «зебры», разделительные полосы, рисуют зигзаги, запрещающие парковку. Работы начались пока в центре города. После зимы из-за интенсивности движения и большого скопления общественного транспорта от разметочных знаков практически не осталось следа.
В Хабаровске для нанесения разметки в год уходит до 60 тонн краски. Также в этом году для безопасности движения, в основном на пешеходных переходах, будет применяться и специальный пластик.
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