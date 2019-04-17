«Зебры» в Хабаровске станут ярче

На улицах краевого центра для организации безопасного движения бригады обновляют «зебры», разделительные полосы, рисуют зигзаги, запрещающие парковку. Работы начались пока в центре города. После зимы из-за интенсивности движения и большого скопления общественного транспорта от разметочных знаков практически не осталось следа.

«Краска, которую мы применяем, отмечена знаком ГОСТа. Сейчас плюсовые температуры держатся пока только днем, поэтому наши специалисты работают в светлое время суток. Когда ночью столбик термометра начнет подниматься выше ноля, перейдем на круглосуточный режим работы»,- рассказал инженер МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Юрий Соломенко.

В Хабаровске для нанесения разметки в год уходит до 60 тонн краски. Также в этом году для безопасности движения, в основном на пешеходных переходах, будет применяться и специальный пластик.