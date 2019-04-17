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Жители Хабаровского края хотят новые парки и скверы
Жители края предложили свои варианты по улучшению качества жизни в районах. В регионе завершился прием документов на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. В общей сложности поступило 423 заявки на реализацию социально-значимых инициатив.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, для жителей края по-прежнему остается актуальным решение социальных и бытовых задач. Поэтому среди заявок в основном строительство детских и спортивных площадок, восстановление и ремонт дворовых территорий, колодцев и скважин, модернизация уличного освещения, создание скверов и парковых зон.
Сейчас проходит первичная обработка поступивших документов, по ее результатам будет принято решение о допуске проектов к экспертной оценке конкурсной комиссии. Итоги подведут в июне, когда будут определены инициативы ТОС, между которыми распределят 65 млн рублей.
Напомним, с 2016 по 2018 годы в крае состоялись 6 конкурсов по поддержке проектов ТОС на общую сумму грантов в размере 111,285 млн рублей. Победителями признано 415 проектов ТОС. В настоящее время реализовано 266 инициатив.
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