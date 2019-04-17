Жители Хабаровского края хотят новые парки и скверы

Жители края предложили свои варианты по улучшению качества жизни в районах. В регионе завершился прием документов на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. В общей сложности поступило 423 заявки на реализацию социально-значимых инициатив.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для жителей края по-прежнему остается актуальным решение социальных и бытовых задач. Поэтому среди заявок в основном строительство детских и спортивных площадок, восстановление и ремонт дворовых территорий, колодцев и скважин, модернизация уличного освещения, создание скверов и парковых зон.

- Большое внимание в поселениях уделяется проведению культурно-массовых мероприятий, поэтому среди заявок есть проекты по приобретению сборно-разборных сценических площадок, оборудования и праздничного инвентаря. Так, например, жители нескольких поселений хотят купить большие елки для их установки на площадках, где проводятся новогодние гуляния, а также костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В селе Джари Нанайского района активисты планируют установить шатёр для проведения национального Фестиваля. Помимо этого идет активная подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, многие заявляют проекты по реставрации и обустройству памятных мест, - сообщили в комитете.

Сейчас проходит первичная обработка поступивших документов, по ее результатам будет принято решение о допуске проектов к экспертной оценке конкурсной комиссии. Итоги подведут в июне, когда будут определены инициативы ТОС, между которыми распределят 65 млн рублей.

Напомним, с 2016 по 2018 годы в крае состоялись 6 конкурсов по поддержке проектов ТОС на общую сумму грантов в размере 111,285 млн рублей. Победителями признано 415 проектов ТОС. В настоящее время реализовано 266 инициатив.