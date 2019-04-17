Молодым мамам Хабаровского края помогут повысить квалификацию

В Хабаровском крае мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. Мероприятия проводятся в регионе уже несколько лет. За это время на обучение молодых мам из краевого бюджета выделено более 4,3 млн. рублей. А новые знания получили более 450 жительниц края.

- Важно, что обучение проводится с учетом потребности регионального рынка труда. В числе наиболее востребованных профессий: менеджер по персоналу, специалист по закупкам, бухгалтер, повар, парикмахер, оператор ЭВМ и другие. Для молодых мам это уникальная возможность бесплатно приобрести необходимые профессиональные навыки, а работодателям получить готового работника с нужными знаниями. Чтобы попасть на курсы достаточно обратится в центр занятости населения по месту жительства, написать заявление, предъявив пакет документов, – рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства края.

В основном, занятия проходят на базе образовательных учреждений в городах и района края. Для женщин, проживающих в отдаленных поселениях, организуется дистанционное обучение через Интернет.

Как сообщает пресс-служба правительства края, в 2020 году в регионе стартует новая программа, которая будет финансироваться не только из краевого, но и федерального бюджета. Основная задача проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – повышение востребованности данной категории граждан на рынке труда и профессиональной мобильности при возвращении на прежнее или новое рабочее место.

За пять лет в крае намерены обучить не менее 2 113 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. На эти цели направят более 107 млн. рублей, в том числе 102,06 млн. рублей из средств федерального бюджета, еще 5,37 млн. рублей привлекут из краевой казны.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография», разработанному по 204-му майскому указу Президента Владимира Путина.