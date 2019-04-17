Новости
Молодым мамам Хабаровского края помогут повысить квалификацию
В Хабаровском крае мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. Мероприятия проводятся в регионе уже несколько лет. За это время на обучение молодых мам из краевого бюджета выделено более 4,3 млн. рублей. А новые знания получили более 450 жительниц края.
В основном, занятия проходят на базе образовательных учреждений в городах и района края. Для женщин, проживающих в отдаленных поселениях, организуется дистанционное обучение через Интернет.
Как сообщает пресс-служба правительства края, в 2020 году в регионе стартует новая программа, которая будет финансироваться не только из краевого, но и федерального бюджета. Основная задача проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – повышение востребованности данной категории граждан на рынке труда и профессиональной мобильности при возвращении на прежнее или новое рабочее место.
За пять лет в крае намерены обучить не менее 2 113 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. На эти цели направят более 107 млн. рублей, в том числе 102,06 млн. рублей из средств федерального бюджета, еще 5,37 млн. рублей привлекут из краевой казны.
Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография», разработанному по 204-му майскому указу Президента Владимира Путина.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 302
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 490
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 264
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 739
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136