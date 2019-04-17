Сергей Фургал: плана так и нет

Вопреки обещаниям губернатора Хабаровского края, его предвыборная программа, исчезнувшая с сайта s.furgal.ru, до сих пор в интернет-пространстве вновь не появилась.

Там все было четко: восстановление сельского хозяйства, корректировка налоговой системы в пользу местных предпринимателей, выравнивание тарифов на услуги ЖКХ, ликвидация аварийного жилого фонда, реновация системы здравоохранения и образования, налаживание транспортного сообщения внутри региона и ремонт дорог, декриминализация рыбной и лесной сфер бизнеса, снижение госдолга региона.

До сих пор никакого движения в направлении выполнении предвыборных лозунгов жители Хабаровского края не увидели. Более того, Сергей Фургал до сих пор, перешагнув стратегически важную отметку первого полугодия у руля краевой власти, никак не обозначил перспективы, которые нас ждут.

Все яркие и отлично «выстрелившие» в медиапространстве шаги вроде запрета чиновникам летать бизнес-классом или возмущения заоблачными ценами на продукты в охотском продмаге похожи на не более чем ситуативную импровизацию, которая, как ширма, прикрывает отсутствие выверенной стратегии развития региона на ближайшие 4-5 лет.

Недавняя пресс-конференция губернатора, проведенная в присутствии выборочно приглашенных СМИ, показала, что сам «виновник торжества» продолжает оставаться в той же неопределенности, что была у него накануне выборов.

Между тем ком проблем, которые копятся в Хабаровском крае, остается без разрешения. Особенно это касается уровня оплаты труда бюджетников (а, соответственно, и выполнения «майских указов» Президента страны), ситуации в социальной сфере, где люди напуганы массовыми сокращениями, развала сельхозкомплекса и стремительного падения привлекательности региона для инвесторов.