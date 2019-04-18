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Долгострой для дольщиков в Хабаровске сдадут к концу года
Дольщики дома №3 по улице Алексеевской в Хабаровске до конца года получат ключи от своих квартир. Между правительством края и администрацией города достигнута договоренность о предоставлении компенсационного участка застройщику. Об этом сегодня заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Готовность дома, расположенного по улице Алексеевской составляет 72 процента. Ввести малоэжтажку на 68 квартир в эксплуатацию строительная компания должна до конца декабря текущего года. Своих квартир ждут около 40 семей.
Первоначально сдача дома, строительством которого занималось МУП «УКС», планировалась на конец 2015 года, однако сроки все время переносились. В феврале текущего года из-за банкротства предприятия на нем было введено внешнее управление. Новая строительная компания, которая берется за достройку малоэтажки, обязуется ввести дом в строй в декабре 2019 года.
Фото: yuga-build.ru
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