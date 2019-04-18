Долгострой для дольщиков в Хабаровске сдадут к концу года

Дольщики дома №3 по улице Алексеевской в Хабаровске до конца года получат ключи от своих квартир. Между правительством края и администрацией города достигнута договоренность о предоставлении компенсационного участка застройщику. Об этом сегодня заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Готовность дома, расположенного по улице Алексеевской составляет 72 процента. Ввести малоэжтажку на 68 квартир в эксплуатацию строительная компания должна до конца декабря текущего года. Своих квартир ждут около 40 семей.

«Достигнута договоренность о предоставлении застройщику компенсационного участка в границах улиц Запарина-Дзержинского- Амурского бульвара. Губернатор нас поддержал в этом вопросе. Сейчас остается работа узких специалистов: проверка сметы и подписание соглашения»,- заявил мэр Сергей Кравчук.

Первоначально сдача дома, строительством которого занималось МУП «УКС», планировалась на конец 2015 года, однако сроки все время переносились. В феврале текущего года из-за банкротства предприятия на нем было введено внешнее управление. Новая строительная компания, которая берется за достройку малоэтажки, обязуется ввести дом в строй в декабре 2019 года.





Фото: yuga-build.ru