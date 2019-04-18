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Амурскому району рекомендовано ввести режим ЧС
Краевое управление лесами рекомендовало администрации Амурского района ввести режим ЧС в лесах. На территории этого муниципалитета складывается наиболее сложная обстановка с природными пожарами. Ежедневно в районе фиксируется по 5-7 возгораний.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровском крае ликвидируют 15 лесных пожаров, пять из которых уже локализованы. Возгорания произошли в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском и Хабаровском районах. Огнем охвачено более тысячи гектаров насаждений. Тушение ведут 208 человек, используется 48 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.
В этом году пожароопасный сезон в Хабаровском крае открылся уже в феврале – почти на два месяца раньше обычного. Из-за отсутствия снега ситуация с пожарами резко осложнилась, поэтому в восьми районах был введен особый противопожарный режим.
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