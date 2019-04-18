Амурскому району рекомендовано ввести режим ЧС

Краевое управление лесами рекомендовало администрации Амурского района ввести режим ЧС в лесах. На территории этого муниципалитета складывается наиболее сложная обстановка с природными пожарами. Ежедневно в районе фиксируется по 5-7 возгораний.

- В первую очередь мы руководствуемся тем, что в Амурском районе каждый год регистрируются массовые пожары. И этот сезон не стал исключением. К примеру, сегодня там тушат сразу 5 очагов. Кроме того, в районе регулярно происходят палы травы. Накануне пожарные ликвидировали две таких термоточки, одна из которых угрожала населенному пункту Сельгон. Также на территории Амурского района расположен Болоньский заповедник, где тоже постоянно происходят возгорания. Режим ЧС позволит эффективнее контролировать ситуацию и принимать более масштабные меры в случае крупных пожаров, - пояснил замначальника отдела охраны и защиты лесного фонда Владимир Летута.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровском крае ликвидируют 15 лесных пожаров, пять из которых уже локализованы. Возгорания произошли в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском и Хабаровском районах. Огнем охвачено более тысячи гектаров насаждений. Тушение ведут 208 человек, используется 48 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.

В этом году пожароопасный сезон в Хабаровском крае открылся уже в феврале – почти на два месяца раньше обычного. Из-за отсутствия снега ситуация с пожарами резко осложнилась, поэтому в восьми районах был введен особый противопожарный режим.