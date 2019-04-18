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Площадей погостов в Хабаровске хватит на ближайшие два года
Свободных мест для захоронений на городских погостах становится все меньше. Действующее Матвеевское кладбище практически заполнено. Его площадей хватит только на ближайшие два года. Мэрия краевого центра подыскивает новые места для погостов. В связи с этим объявлен конкурс на приобретение 30 гектаров земли.
В Хабаровске 6 муниципальных кладбищ, они расположены в районе поселков Березовка, Красная речка, сел Анастасьевка, Матвеевка, базы КАФ, а также в Центральном районе города. На многих их них разрешено осуществлять только родственные захоронения в уже имеющихся оградах. В пригороде есть пустующие земельные участки, однако для обустройства на них погоста предъявляются особые требования.
Конкурс на покупку участка проводится повторно, в первый раз желающих продать землю не оказалось. Также для снижения нагрузки на городские погосты несколько лет назад в Хабаровске был построен крематорий, однако его мощности загружены лишь наполовину: горожане пока предпочитают традиционный способ захоронения.
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