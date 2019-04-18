Сотрудники мэрии Хабаровска помогут навести порядок в парке «Динамо»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил усилить работу дворников в парке «Динамо» сотрудниками городской администрации. В парке после зимы рабочие наводят порядок - моют плафоны светильников, очищают дорожки от мусора и песка. «Динамо» площадью 13 гектаров обслуживают всего 9 человек. На подмогу им в день субботника будут брошены дополнительные трудовые резервы. Кроме этого, в парке необходимо провести ревизию зеленых насаждений - многие деревья и кустарники из-за отсутствия снега плохо перезимовали, в некоторых местах необходимо восстановить брусчатку, покрасить ограждения.

«Серьезных недочетов нет, но все эти мелочи: сломанное дерево, покосившийся бордюр портят вид парка. Необходимо до конца апреля все исправить, очисть газоны, тротуары от мусора и прошлогодней листвы»,- сказал Сергей Кравчук.

В ходе подготовки к летнему сезону проведена ревизия системы «Безопасный город». Все 33 камеры, установленные по периметру прудов, полностью исправны. К 25 апреля специалисты закончат наполнять городские пруды водой. Чаша верхнего из них дает течь, из-за этого в течение всего лета ее приходится пополнять. Для того, чтобы вовремя открыть сезон работы фонтанов, ремонтные работы по восстановлению герметичности конструкции начнутся только осенью. Пробный запуск светомузыкального фонтанного комплекса состоится в конце апреля.



