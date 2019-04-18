Новости
Сотрудники мэрии Хабаровска помогут навести порядок в парке «Динамо»
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил усилить работу дворников в парке «Динамо» сотрудниками городской администрации. В парке после зимы рабочие наводят порядок - моют плафоны светильников, очищают дорожки от мусора и песка. «Динамо» площадью 13 гектаров обслуживают всего 9 человек. На подмогу им в день субботника будут брошены дополнительные трудовые резервы. Кроме этого, в парке необходимо провести ревизию зеленых насаждений - многие деревья и кустарники из-за отсутствия снега плохо перезимовали, в некоторых местах необходимо восстановить брусчатку, покрасить ограждения.
В ходе подготовки к летнему сезону проведена ревизия системы «Безопасный город». Все 33 камеры, установленные по периметру прудов, полностью исправны. К 25 апреля специалисты закончат наполнять городские пруды водой. Чаша верхнего из них дает течь, из-за этого в течение всего лета ее приходится пополнять. Для того, чтобы вовремя открыть сезон работы фонтанов, ремонтные работы по восстановлению герметичности конструкции начнутся только осенью. Пробный запуск светомузыкального фонтанного комплекса состоится в конце апреля.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 304
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 490
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 264
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 739
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136