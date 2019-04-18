Количество участников в шествии к Дню города ограничили

В отличие от прошлых лет, каждый район Хабаровска смогут представлять всего по 2,5 тысячи человек. Об этом было заявлено на городском совете по предпринимательству, посвященном подготовке к празднованию Дня рождения Хабаровска.

«В Кировском районе в шествии примут участие представители 25 предприятий. Мы уже встречались с руководством компаний, обсуждали оформление колонн - праздничные атрибуты, транспаранты и растяжки. Все они будут яркие и интересные. В этом году по итогам конкурса в колонне мы идем третьими по счету. Постараемся зарядить зрителей позитивными эмоциями», - рассказал и.о. заместителя председателя комитета по управлению Кировским районом Хабаровска Илья Анисимов.

Всего в театрализованном шествии примут участие 12,5 тысяч жителей краевого центра. В праздничных колоннах пройдут представители от 200 предприятий и организаций города.