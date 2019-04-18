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Количество участников в шествии к Дню города ограничили
В отличие от прошлых лет, каждый район Хабаровска смогут представлять всего по 2,5 тысячи человек. Об этом было заявлено на городском совете по предпринимательству, посвященном подготовке к празднованию Дня рождения Хабаровска.
Всего в театрализованном шествии примут участие 12,5 тысяч жителей краевого центра. В праздничных колоннах пройдут представители от 200 предприятий и организаций города.
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