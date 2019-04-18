В Хабаровском крае врачам, которые поедут в села, заплатят миллион

Профильную программу «Кадры здравоохранения» продили в Хабаровском крае. Врачи, пожелавшие работать в сельской местности, получат до одного миллиона рублей. На выплату в 700 тысяч рублей смогут претендовать сотрудники со средним медицинских образованием – фельдшеры, акушерки и медсестры.

Система единовременных компенсационных выплат (ЕКВ), применяемая в регионе уже несколько лет подряд, позволяет решать проблему дефицита кадров на селе. Так, в прошлом году благодаря подъемным из краевой программы в отдаленные районы отправилось работать 17 человек. Как сообщает пресс-служба правительства региона, еще 53 специалиста были трудоустроены по аналогичным федеральным проектам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», где применяются похожие условия. Там врач получает также один миллион рублей, а фельдшеры ФАПов и скорой помощи – 500 тысяч рублей.

- Есть ряд важных ограничений для участия в «Кадрах здравоохранения». Во-первых, у нас рассматриваются специалисты до 50 лет. Во-вторых, получить выплату можно лишь на должностях в конкретных больницах, указанных в отдельном перечне. Кроме того, важно помнить, что по договору после предоставления ЕКВ сотрудник должен отработать не менее пяти лет. Если эти требования подходят, можно подавать документы. При этом на наши выплаты могут рассчитывать и те, кто уже устроился в учреждения из списка в 2018 году, - пояснила сотрудник министерства здравоохранения края Вера Кудрикова.

Напомним, что недавно в Послании Федеральному Собранию РФ Президент страны Владимир Путин предложил снять возрастные ограничения по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».