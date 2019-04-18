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В Хабаровском крае врачам, которые поедут в села, заплатят миллион
Профильную программу «Кадры здравоохранения» продили в Хабаровском крае. Врачи, пожелавшие работать в сельской местности, получат до одного миллиона рублей. На выплату в 700 тысяч рублей смогут претендовать сотрудники со средним медицинских образованием – фельдшеры, акушерки и медсестры.
Система единовременных компенсационных выплат (ЕКВ), применяемая в регионе уже несколько лет подряд, позволяет решать проблему дефицита кадров на селе. Так, в прошлом году благодаря подъемным из краевой программы в отдаленные районы отправилось работать 17 человек. Как сообщает пресс-служба правительства региона, еще 53 специалиста были трудоустроены по аналогичным федеральным проектам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», где применяются похожие условия. Там врач получает также один миллион рублей, а фельдшеры ФАПов и скорой помощи – 500 тысяч рублей.
Напомним, что недавно в Послании Федеральному Собранию РФ Президент страны Владимир Путин предложил снять возрастные ограничения по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
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