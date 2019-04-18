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Учителя Хабаровского края проходят тренировку по процедуре сдачи ЕГЭ
В Хабаровском крае до 25 апреля проходит комплексная тренировка проведения ЕГЭ с применением технологий печати и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов, а также проведения устной части экзамена по иностранному языку. Всего работает 92 пункта, которые расположены в школах. При этом выпускники к мероприятиям не привлекаются.
Тренировочный экзамен полностью повторяет сдачу ЕГЭ. Учитываются факты скачивания ключа доступа к печати материалов ЕГЭ, передачи статусов «Экзамены успешно начались», «Экзамены завершены», актов технической готовности и журналов проведения экзаменов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, результаты планирования экзаменов, а также всех выполняемых на местах процедур по мере поступления информации отражаются на специальном федеральном сайте тренировочной версии мониторинга готовности пункта проведения экзамена.
Следующие тренировочные экзамены федерального уровня пройдут 15 мая по русскому языку и 16 мая по устному английскому языку уже с участием выпускников.
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