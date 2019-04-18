Учителя Хабаровского края проходят тренировку по процедуре сдачи ЕГЭ

В Хабаровском крае до 25 апреля проходит комплексная тренировка проведения ЕГЭ с применением технологий печати и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов, а также проведения устной части экзамена по иностранному языку. Всего работает 92 пункта, которые расположены в школах. При этом выпускники к мероприятиям не привлекаются.

- Тренировочные экзамены по русскому языку и устной части английского языка проводятся для подготовки руководителей пунктов проведения экзамена, членов государственной экзаменационной комиссии, технических специалистов, организаторов в аудитории. Каждый из них уже прошел теоретическую часть обучения на федеральном учебном портале. Благодаря данным испытаниям учителя будут знать все нюансы проведения экзамена, смогут ответить на вопросы выпускников, связанные с технической частью, - рассказала начальник отдела минобрнауки края Екатерина Кошельникова.

Тренировочный экзамен полностью повторяет сдачу ЕГЭ. Учитываются факты скачивания ключа доступа к печати материалов ЕГЭ, передачи статусов «Экзамены успешно начались», «Экзамены завершены», актов технической готовности и журналов проведения экзаменов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, результаты планирования экзаменов, а также всех выполняемых на местах процедур по мере поступления информации отражаются на специальном федеральном сайте тренировочной версии мониторинга готовности пункта проведения экзамена.

Следующие тренировочные экзамены федерального уровня пройдут 15 мая по русскому языку и 16 мая по устному английскому языку уже с участием выпускников.