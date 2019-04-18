В Хабаровском крае оформили первый «дальневосточный гектар» в собственность

Жители Бикина досрочно оформили в собственность «дальневосточный гектар». Это первая регистрация земельного участка в Хабаровском крае. Как рассказали в министерстве имущественных отношений края, это стало возможным благодаря изменениям в соответствующий федеральный закон, который вступили в силу 28 марта этого года. Поправки позволяют получить землю в собственность до истечения 5 лет пользования, если на ней построен и официально зарегистрирован жилой дом.

- «Дальневосточный гектар» площадью 9988 кв. м был предоставлен жителю Бикина в безвозмездное пользование в декабре 2016 года. Указанный им вид деятельности - ведение садоводства и огородничества, - разрешает строительство на земельных участках, поэтому семья приняла решение возвести двухэтажный деревянный жилой дом. Пользователи гектара подали заявление в районную администрацию. После проверки кадастрового номера было принято решение о досрочной бесплатной передаче в собственность земли, на которой построен дом, - пояснили в министерстве.

Теперь дом и участок можно сдать в аренду, подарить, завещать, продать или взять под них кредит или ипотеку. Существует только одно ограничение: запрещены любые сделки с иностранцами или лицами без гражданства.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, также гражданам теперь не нужно доказывать вид использования своего участка и подавать декларацию, которую владельцы «гектара» обязаны предоставить через три года после оформления участка. Передать документы нужно в уполномоченный орган, с которым заключен договор безвозмездного пользования. За непредставление декларации возможно административное наказание в виде штрафа и последующий отказ в предоставлении участка в собственность. С формой декларации можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

На сегодняшний день в безвозмездное пользование гражданам на территории Хабаровского края предоставлено порядка 9 тысяч участков. В для основном гектары берут под жилищное строительство, сельское хозяйство, садоводство и огородничество, предпринимательскую деятельность, туризм и рекреацию. Уже есть успешные практики по освоению земли – на «дальневосточных гектарах» появляются фермы, кафе, и туристические базы.