В Хабаровском крае хотят увеличить выплаты по социальному контракту

В Хабаровском крае со следующего года планируют пересмотреть условия предоставления социального контракта. В рамках мер, направленных на борьбу с бедностью, рассматривается возможность расширения круга получателей, а также увеличение размера самой выплаты.

- Социальный контракт является одной из мер поддержки, предусмотренной программой социальной адаптации семьи. С его помощью можно открыть свое дело, завести личное подсобное хозяйство, пройти обучение новой профессии. Также на полученные деньги можно отремонтировать жилье и хозпостройки, обеспечить посещение детьми школы. Сумма контракта зависит от разных факторов, в прошлом году его средний размер составил более 20 тыс. рублей. На 2019 год на эти цели в краевом бюджете предусмотрено 60,8 млн рублей, - сообщила министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Сейчас министерством решается вопрос о расширении круга получателей помощи по социальному контракту на условиях софинансирования из федерального бюджета с 2020 года. В частности, планируется изменить критерий нуждаемости для граждан, проживающих в Аяно-Майском и Охотском районах, и установить его в размере 1,5 кратной величины прожиточного минимума на одного нетрудоспособного члена семьи.

- В рамках мер, направленных на борьбу с бедностью в регионе, мы рассматриваем возможность увеличения размера выплаты по социальному контракту со следующего года в два раза. Дополнительная потребность в финансировании из федерального бюджета составит около 70 млн рублей, - сказала Светлана Петухова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в крае эта мера поддержки действует с 2012 года. За семь лет оформлено более 21 тыс. социальных контрактов. При этом наибольшее количество контрактов заключается с многодетными и неполным семьями. Так, по итогам 2018 года подписано 3764 социальных контракта на общую сумму 51,2 млн рублей. Больше половины получивших помощь направили ее на обеспечение посещения детьми образовательных организаций. 20 % семей вложили средства в развитие личного подсобного хозяйства. На ремонт жилья и хозпостроек, подготовку к отопительному сезону деньги направили 19 % семей.