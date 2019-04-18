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В Хабаровском крае хотят увеличить выплаты по социальному контракту
В Хабаровском крае со следующего года планируют пересмотреть условия предоставления социального контракта. В рамках мер, направленных на борьбу с бедностью, рассматривается возможность расширения круга получателей, а также увеличение размера самой выплаты.
Сейчас министерством решается вопрос о расширении круга получателей помощи по социальному контракту на условиях софинансирования из федерального бюджета с 2020 года. В частности, планируется изменить критерий нуждаемости для граждан, проживающих в Аяно-Майском и Охотском районах, и установить его в размере 1,5 кратной величины прожиточного минимума на одного нетрудоспособного члена семьи.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в крае эта мера поддержки действует с 2012 года. За семь лет оформлено более 21 тыс. социальных контрактов. При этом наибольшее количество контрактов заключается с многодетными и неполным семьями. Так, по итогам 2018 года подписано 3764 социальных контракта на общую сумму 51,2 млн рублей. Больше половины получивших помощь направили ее на обеспечение посещения детьми образовательных организаций. 20 % семей вложили средства в развитие личного подсобного хозяйства. На ремонт жилья и хозпостроек, подготовку к отопительному сезону деньги направили 19 % семей.
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