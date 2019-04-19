В структуре правительства Хабаровского края вновь изменения

Одна из должностей зампредов правительства Хабаровского края будет сокращена, а министерство промышленности и транспорта разделят на два новых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова губернатора Сергея Фургала.

«Я принял решение о разделении министерства промышленности и транспорта на два структурных подразделения. Первое министерство будет заниматься лёгкой, тяжелой, горнорудной, перерабатывающей промышленностью, гособоронзаказом. Второе министерство будет заниматься дорогами, автомобильным, железнодорожным, морским, авиационный транспортом, вокзалами. Нахождение в одной структуре такого объёма обязанностей невозможно», — сказал Фургал.

Министерство транспорта и дорожного строительства возглавит Валерий Немытов. Главу второго ведомства губернатор не назвал. Отметим, ранее должность министра транспорта и промышленности занимал Константин Пепеляев.

Также Фургал сообщил, что сокращает должность зампреда правительства края по вопросам комплексного развития г. Комсомольска-на-Амуре.

«В рамках оптимизации, встраивания вертикали, мной принято решение о сокращении одной должности зампреда, соответственно, сокращении этого структурного подразделения. Это не значит, что коллектив будет уволен, коллектив распределят по другим подразделениям. Содержание этой структуры считаю избыточным, профильные министерства способны помогать в развитии Комсомольска-на-Амуре », — сказал губернатор.

Ранее должность зампреда в Комсомольске-на-Амуре по данным, размещенным на сайте краевого правительства, являлся Михаил Панков.