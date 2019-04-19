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В структуре правительства Хабаровского края вновь изменения
Одна из должностей зампредов правительства Хабаровского края будет сокращена, а министерство промышленности и транспорта разделят на два новых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова губернатора Сергея Фургала.
Министерство транспорта и дорожного строительства возглавит Валерий Немытов. Главу второго ведомства губернатор не назвал. Отметим, ранее должность министра транспорта и промышленности занимал Константин Пепеляев.
Также Фургал сообщил, что сокращает должность зампреда правительства края по вопросам комплексного развития г. Комсомольска-на-Амуре.
Ранее должность зампреда в Комсомольске-на-Амуре по данным, размещенным на сайте краевого правительства, являлся Михаил Панков.
Всего же в структуре правительства три первых заместителя председателя правительства и восемь зампредов.
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